Buscoresi, la startup que ayuda a estudiantes a encontrar alojamiento Comunicae

lunes, 22 de marzo de 2021, 14:22 h (CET) Buscoresi es una startup creada por dos jóvenes ingenieros de Barcelona con el objetivo de facilitar el salto a la vida universitaria. Se trata del primer buscador y comparador de residencias de estudiantes hecho por antiguos residentes Buscoresi es una startup creada por dos jóvenes ingenieros de Barcelona con el objetivo de facilitar el salto a la vida universitaria. Se trata del primer buscador y comparador de residencias de estudiantes hecho por antiguos residentes.

Los fundadores de esta nueva plataforma saben mejor que nadie lo estresante que puede ser salir del nido y tomar la emocionante decisión de ir a vivir a una nueva ciudad. Por este motivo se lanzaron a crear una herramienta que permitiese hacer más amable todo este proceso de cambio.

Encontrar el hogar ideal puede convertirse en una tarea realmente costosa cuando existe una falta de información y una mala experiencia de usuario, problemas que los mismos fundadores se encontraron como estudiantes. Ante esta realidad, Buscoresi propone una manera fácil e intuitiva de buscar y comparar ofertas mediante un sencillo filtro que permite al usuario visualizar los alojamientos en función de distintas características como servicios, localización, opiniones, detalles de las habitaciones, etc.

La plataforma está disponible en todo el país, siendo Barcelona, Madrid, Salamanca y Granada las ciudades con más tráfico de búsqueda. Un proyecto con un nicho de mercado que no para de crecer, y es que ahora más que nunca es esencial acercarse y acompañar a las personas durante estos tiempos de incertidumbre.

En España cerca de medio millón de estudiantes se desplazan cada año a una nueva ciudad para iniciar sus estudios universitarios, sin embargo, a día de hoy no se superan las 95.000 camas disponibles en residencias universitarias y colegios mayores

La startup busca asentar este año 2021 sus bases en España para posteriormente expandirse a otros países y poder así captar el mercado de estudiantes de intercambio.

