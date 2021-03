PAWN SHOP, la casa de empeños de lujo nº1 en Madrid lanza su franquicia a nivel nacional Comunicae

lunes, 22 de marzo de 2021, 11:18 h (CET) La franquicia constituye una de las modalidades de emprendimiento preferidas por los inversores. PAWN SHOP desvela las claves del lanzamiento de su franquicia a nivel nacional Tras varios años desarrollando un modelo de negocio de éxito, Pawn Shop, lanza su franquicia a nivel nacional.

Un importante paso que responde al crecimiento natural del proyecto de éxito que iniciaron en Madrid los empresarios Álvaro Martín y su socio Ignacio Oberlander en el año 2013, y que ahora desean expandir a nivel nacional, como ponen de manifiesto en la visión del proyecto: ‘extender el éxito y liderazgo en Madrid al resto de las principales provincias españolas’. Habiendo creado una marca de confianza que han sustentado sobre cuatro pilares fundamentales: profesionalidad, honestidad, transparencia y calidad.

Franquicias de éxito

La franquicia constituye una de las modalidades de emprendimiento preferidas por los inversores, dado que ofrece notables ventajas como el poder disfrutar del Know How de un modelo de negocio real, que ya ha sido probado en el mercado. Además de una probada experiencia y trayectoria, la matriz acompaña en todo momento a quien se une al proyecto con una cuidada formación continuada y con un servicio de soporte desarrollado por los mismos creadores del modelo.

Pawn Shop hace partícipe al franquiciado de un proyecto empresarial llave en mano, que proporciona todo lo necesario para poder desarrollar una franquicia de éxito y sobre todo rentable.

Un modelo de negocio rentable

Pawn Shop ofrece un modelo de negocio sólido y rentable, fundamentado en cinco pilares básicos: especialización, servicio de apoyo a la venta, marketing, seguridad y exclusividad.

Especialización

Un nicho de negocio especializado en la compraventa y empeño de relojes y joyería de lujo, con ingresos recurrentes tanto en tiempos en bonanza económica como en periodos de crisis económica nacional. En el campo de la relojería de lujo trabajan con las marcas más exclusivas: Rolex, Patek Philippe, Cartier, Audemars Piguet, Richard Mille, Lange & Söhne, Chopard, Jaeger Le Coultre, Breitling, Hublot , IWC, Panerai, etc.

Servicio de apoyo a la venta

El franquiciado cuenta con un servicio de soporte a la venta con el que constantemente recibe artículos de las principales marcas de referencia, al mejor precio, totalmente revisados y certificados.

Marketing

El posicionamiento de marca se trabaja y refuerza constantemente mediante plataformas propias, lo que garantiza la captación y fidelización de nuevos clientes.

Seguridad

La seguridad resulta fundamental, de ahí que se mantengan y garanticen los máximos estándares de seguridad, tanto interiores como exteriores, superando a los de las entidades financieras.

Exclusividad

Ofrecen la máxima exclusividad no sólo en los productos, sino también en los métodos y procesos corporativos empleados en la prestación de sus servicios.

Inversión

Se requiere una inversión mínima a partir de 415.000€:

- Obra, mobiliario, formación y publicidad inicial: 199.000€

- Canon de entrada: 56.000€

- Stock inicial: 50.000€

- Fondo de maniobra: 110.000€

"Hemos desarrollado un modelo de negocio totalmente innovador, superando con creces la eficiencia del sector. Disponemos de una base de clientes internacionales fijos, lo que genera unas cifras de facturación claramente superiores a la media del mercado. Buscamos emprendedores entusiasmados con la idea de compartir un proyecto avalado por los resultados, por la experiencia y por una trayectoria espectacular. Contacta con nosotros y conoce de primera mano todo lo que queremos compartir contigo", concluyen desde Pawn Shop.

Más información en: https://www.pawnshop.es/franquicias/ o contactando al correo-e: franquicias@pawnshop.es

