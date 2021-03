The Valley lanza un programa sobre los fundamentos de la digitalización, adaptado al contexto post-Covid Comunicae

viernes, 19 de marzo de 2021, 18:15 h (CET) Podrán acceder todos aquellos profesionales, independientemente del sector o puesto de trabajo, que quieran aprender los conceptos generales, renovarse y estar al día de las herramientas, metodologías y estrategias más punteras del ámbito digital The Valley lanza el “Master Fundamentals in Digital Business”, una oportunidad formativa destinada a todos los profesionales que quieran adentrarse en la digitalización, seguir formándose desde una perspectiva general o renovarse de la mano de los expertos y las empresas de referencia en el sector. Además, se trata del primer programa que recoge los principales aprendizajes y efectos de la pandemia en el ámbito de la digitalización y empresarial. El nuevo programa 100% online comenzará el lunes 5 de abril y tendrá una duración de 22 semanas.

La importancia de saber desenvolverse en este sector se ha puesto aún más en evidencia en el último año, en el que la digitalización ya no es una opción sino una obligación para las empresas. Ante esta situación, The Valley quiere responder a esa necesidad que reside en el mercado laboral preparando a profesionales de cualquier sector y puesto de trabajo, que lo deseen, para liderar el cambio y que puedan desarrollar e implementar estrategias digitales a través de una formación de alto valor académico y compatible con todas las circunstancias personales.

Por este motivo, ha desarrollado el “Master Fundamentals in Digital Business” un programa que aplica la metodología microlearning con el objetivo de generar un hábito de aprendizaje continuo en los seguidores de la formación para que puedan aprender con toda la flexibilidad posible de horarios y ubicación. Con una dedicación de 20 minutos al día de lunes a jueves, y 60 minutos los viernes, los alumnos podrán obtener una titulación avalada por The Valley que certifique su expertise en Digital Business, un área clave y de alta demanda en las empresas. Además de las sesiones online, el programa incluye 8 clases en remoto en real-time con los expertos, para aterrizar lo aprendido en cada temática, aclarar dudas y fomentar el networking entre alumnos y profesores.

Para garantizar la máxima calidad y aprovechamiento del programa, el equipo de The Valley ha seleccionado a 70 de los mejores expertos de negocios de habla hispana. Así, el claustro de profesores está formado por directivos y profesionales que trabajan, o han trabajado, en importantes compañías internacionales líderes en innovación y crecimiento como Ikea, Orange, Amazon, Microsoft o BBVA, entre muchas otras.

“Tras 20 ediciones de nuestro Master in Digital Business, hemos analizado cuáles son los conocimientos más importantes y novedosos para los alumnos, y los hemos condensado en este nuevo programa que se presenta en un formato rompedor, y lo que es más importante en estos tiempos, asequible para todos. Se trata de nuestro programa más innovador, universal, al cual puede tener acceso todo el mundo, y que refleja la calidad y excelencia con la que contamos en The Valley tras casi 10 años de experiencia en la formación business”, así lo explica Ana Delgado, Chief Education Officer en The Valley.

Con el “Master Fundamentals in Digital Business”, los alumnos saldrán preparados para conocer la nueva realidad digital con conocimientos, habilidades y herramientas que les ayuden a crear, gestionar, hacer crecer un negocio y convertirse en mejores profesionales de la era digital. Para ello, el índice del programa recoge los cuatro ejes de trabajo principales en la era post-covid:

Digital Business & Digital Transformation, para conocer cómo se construyen y lideran los negocios en la nueva economía digital: manejarse en los entornos VUCA, cómo integrar tecnologías disruptivas y crear modelos exponenciales o interiorizar la necesidad de organizaciones customer-centric.

Business Innovation & Growth Hacking, gracias al cual los alumnos descubrirán cómo aplicar las principales metodologías de innovación y de aceleración de negocios, tales como Design Thinking, modelo de monetización, mentalidad Growth Hacking o Growth Marketing para crear Growth Engines.

eCommerce, Marketplaces & Digital Marketing, con el fin de mostrar la importancia de las tiendas online en el contexto actual, cómo crear un negocio rentable a través de plataformas de venta como Amazon, procesos de venta digital, campañas de marketing, estrategias de captación de clientes, etc.

Soft Skills & Metodologías Agile. La pandemia ha generado un cambio de mentalidad tan brusco en el que hoy es más importante que nunca identificar competencias digitales y desarrollar habilidades profesionales clave, así como profundizar en metodologías de trabajo como Agile.

A través de este programa, The Valley busca fomentar el acceso a la formación digital de calidad y llegar a todos aquellos profesionales del ámbito business que quieran actualizar y ampliar sus conocimientos, poniendo a su disposición todas las facilidades:

Un formato rompedor y flexible que permite a los alumnos poder formarse cuándo y donde quieran desde una plataforma única.

Posibilidad de conectar con los mejores expertos del sector ya que el claustro de profesores del programa está formato por 70 profesionales y directivos del ámbito digital de grandes y atractivas compañías.

Un plan de pagos flexible que permite a los alumnos pagar el asequible coste del programa en cuotas mensuales.

Para más información sobre el programa, se puede acceder aquí.

