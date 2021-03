Soluciones al Instante: Primera cerrajería de urgencias de Barcelona Comunicae

viernes, 19 de marzo de 2021, 15:02 h (CET) Soluciones al Instante nació para ofrecer un servicio que en aquel momento era prácticamente inexistente: el servicio de cerrajería de urgencias (tener a un técnico en tu casa en 30 minutos) Soluciones al Instante nació para ofrecer un servicio que en aquel momento era prácticamente inexistente: el servicio de cerrajería de urgencias (tener a un técnico en tu casa en 30 minutos).

“Cuando creamos la empresa la palabra urgencia muchas veces implicaba ir al día siguiente. Al darnos cuenta de esta necesidad, creamos un modelo de negocio para poder ofrecerlo. Fuimos de las primeras empresas en tenerlo. En aquella época no existian los Smartphones así que lo gestionábamos todo a través de unos dispositivos que se llamaban Buscas o Beepers que mostraban a los operarios la calle a la que tenían que ir a hacer el servicio” explica Esperanza Vidal, fundadora de Soluciones al Instante.

Con el paso de los años la empresa fue evolucionando a lo que es ahora: una empresa de cerrajería para todos los públicos que tiene como objetivo principal dar un servicio rápido, de confianza y a buen precio.

Sus servicios se extienden desde todo lo relacionado con puertas, Persianas de Casa, Persianas de Local y Rejas hasta servicios de pintura, añadido recientemente.

Ante el gran número de cerrajerías que existen hoy en día, Soluciones al Instante se diferencia por el buen servicio y trato con sus clientes. Esperanza explica que cuando se creó la empresa podían contar con los dedos de una mano el número de cerrajerías que existían. Sin embargo, hoy en día es imposible. Indica que hay “cientos de ellas”. Por eso desde Soluciones al Instante apuestan por diferenciarse en dar un excelente servicio. Quieren que el cliente tenga “un servicio rápido, efectivo, cercano y a un precio justo”

La fundadora añade: “El problema principal en este sector es que la mala praxis de unos pocos marca los estereotipos negativos que tienen la gran mayoría de personas en relación al mundo de la cerrajería. De hecho, uno de los principales miedos de los clientes son los precios abusivos y la falta de confianza.”

Como solución al problema, Vidal afirma que en Soluciones al Instante apuestan por ser transparentes en la política de precios y muy profesionales trabajando con un equipo empresarial fijo. “De esta manera, nuestros clientes saben que siempre pueden confiar en nosotros y tienen a su disposición un precio justo y cerrado antes de iniciar al servicio. Trabajamos por y para su tranquilidad”.

Soluciones al Instante, pues, no se posiciona como una cerrajería convencional, sino como una empresa cuya misión no es otra que la de ayudar a sus clientes a sentirse seguros y atendidos al momento de forma fácil y transparente. La empresa que comenzó para cuidar de las “urgencias cerrajeras” sigue apostando por ofrecer la mejor de las experiencias al cliente

