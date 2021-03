Carpintería Metálica Villanueva destaca la importancia que tiene el cristal en la ventana Comunicae

jueves, 18 de marzo de 2021, 15:30 h (CET) Se deben escoger bien todos los elementos que tiene una ventana como son vidrio, marco, sistema de apertura y persiana para elegir la más adecuada a las necesidades de cada hogar En Carpintería Metálica Villanueva destacan la importancia que tienen los vidrios y dan los mejores consejos para poder elegir el cristal que mejor se adapta a las ventanas según la vivienda. Por este motivo, antes de tomar cualquier decisión se debe buscar toda la información posible. El vidrio es el material que se combina con cristales sólidos y líquidos amorfos, muy duros pero frágiles a su vez que permiten el paso de la luz en cada habitación.

La ventana está compuesta por el vidrio, marco, persiana y sistema de apertura. Es importante fijarse en las prestaciones de cada material para elegir de forma correcta y coherente. Así, la calidad de la carpintería de aluminio debe estar en proporción con el vidrio que se coloque, debe haber una coherencia ya que el cristal ocupa un 75 % aproximadamente de la ventana lo que lo hace un elemento muy importante.

Las mejores y avances que van apareciendo con el paso del tiempo son muy relevantes en este sector. Por eso, en Carpintería Metálica Villanueva pueden realizar perfiles de aluminio mucho más finos, lo que aún le da más protagonismo al vidrio ya que hace que entre mucha más luz natural en la casa.

Tipos de cristales/vidrios que existen:

Vidrio sencillo. Panel fino, delgado y lo más liso posible pero poco aislante para colocar en una vivienda. Puede servir más bien para crear vidrios más resistentes.

Vidrio templado. Varias hojas unidas entre sí sin que haya ninguna cámara de aire en medio. Son vidrios de seguridad para comercios y para sitios donde suele haber altas temperaturas como son los baños o las cocinas.

Vidrio de doble acristalamiento. Varios cristales sencillos separados por cámaras de aire deshidratado aumentando así el aislamiento térmico y consiguiendo que no se pierda ni el frío ni el calor. Además, son perfectos para introducirlos en ventanas con RPT.

Vidrios de bajas emisiones. Ideales para reflejar la radiación térmica y que no entren en el hogar los rayos UV. Más costosos que cualquiera de los anteriores pero buena inversión en zonas donde suele hacer mucho más frío porque evita las pérdidas de calor de las viviendas.

Vidrio de control solar. Cristal doble reforzado térmicamente con una capa fina transparente que absorbe el calor solar del exterior. Es recomendable en zonas donde las temperaturas son más elevadas ya que consigue disminuir el efecto invernadero.

Para elegir la ventana perfecta es clave la zona donde se ubica el edificio, tanto por la temperatura como por el ruido que hay en el exterior.

Es importante tener en cuenta que el 47% del gasto energético de una casa viene del aire acondicionado y de la calefacción. Por eso, se deben tener en cuenta todos los factores antes de elegir el tipo de ventana para la vivienda.

En Carpintería Metálica Villanueva cuentan con un equipo de profesionales que están preparados para asesorar lo mejor posible y dar las mejores soluciones para cada hogar.

