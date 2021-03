Estafas comunes de Bitcoin que hay que evitar

El precio de Bitcoin experimentó un aumento meteórico en 2017. Y esto despertó el interés de los principales medios de comunicación en esta criptomoneda. Sin embargo, este aumento en el precio de Bitcoin tuvo algunas consecuencias. Por ejemplo, más inversores ingresaron al mercado, seguidos de un aumento de fraudes y estafas. También surgieron muchas historias de inversores que perdieron sus bitcoins por empresas turbias.



Estas estafas pueden hacer que algunas personas teman invertir en esta criptomoneda. Sin embargo, estas estafas son un riesgo que cualquier inversor debería estar dispuesto a asumir. No obstante, los inversores deben ser cautelosos y aprender a identificar las estafas. Conocer los principales fraudes de la industria puede ayudar a los inversores a evitar estas trampas y tener éxito en sus inversiones. Estas son las estafas de Bitcoin más comunes que se deben evitar.



Estafas de intercambio

La naturaleza descentralizada de Bitcoin es, en parte, la causa de las estafas de intercambio. Sin embargo, se vende y se compra en intercambios. Actualmente, puedes encontrar muchas plataformas como Bitcoin Champion, donde puedes comprar y vender bitcoins. Estas plataformas permiten a los inversores encontrar bitcoins fácilmente. Sin embargo, no existe un organismo regulador que supervise estos intercambios.



En consecuencia, muchos inversores se han convertido en víctimas de estafas cuando algunos intercambios cierran indefinidamente. Es doloroso para un inversor quedarse sin dinero después de invertir a través de un intercambio de Bitcoin que resulta ser una estafa. Por ejemplo, la exposición de muchos intercambios de Bitcoin en Corea del Sur en diciembre de 2017 llevó al país a implementar regulaciones más estrictas en el mercado de criptomonedas.



Por lo tanto, los inversores deberían estar interesados en identificar estafas en forma de intercambios. Por ejemplo, los inversores deben considerar los precios poco realistas como señales de alerta importantes. Algunos intercambios de Bitcoin prometen grandes descuentos para atraer inversores desprevenidos. Es más, los inversores deberían comprobar las URL de las plataformas. Los intercambios de Bitcoin genuinos tienen URL que comienzan con HTTPS para indicar el cifrado de su tráfico.



Estafas de minería en la nube

La minería de Bitcoin proporciona una forma de obtener nuevas monedas sin intercambiarlas ni comprarlas. Sin embargo, la minería es una actividad intensiva en recursos. La nueva minería de Bitcoin es un proceso único que requiere enormes cantidades de electricidad y potencia de procesamiento. Como tal, necesitas mucho dinero para minar Bitcoin.



Pero, los usuarios habituales pueden alquilar espacio en el servidor y comenzar a minar bitcoins. Encontrarás empresas que ofrecen contratos de por vida para garantizar los costos. Estos prometen a los inversores una rentabilidad excepcional. Pero, a medida que la minería de Bitcoin se vuelve más complicada, los rendimientos de la inversión continúan disminuyendo.



Es más, algunas empresas no son transparentes cuando hacen afirmaciones sobre sus rendimientos decrecientes y sus costos reales. Algunos incluso ejecutarán esquemas Ponzi con pérdidas masivas. Los inversores deben considerar cuidadosamente las oportunidades disponibles y analizar los costos y riesgos asociados antes de invertir.



ICO falsas La oferta inicial de monedas (ICO, por sus siglas en inglés) ha aumentado tras el boom de las criptomonedas. Eso se debe a que las empresas buscan formas de obtener capital. Muchas empresas basadas en Blockchain han ingresado al mercado con proyectos emocionantes e ideas únicas. Y esto permite a los usuarios respaldar sus negocios de manera eficiente. Pero, la explosión masiva de las oportunidades iniciales de oferta de monedas ha aumentado el espectro del fraude.



Los estafadores ahora están robando Bitcoin de varias maneras. Por ejemplo, los estafadores están creando sitios falsos que parecen ICO. Después de eso, instruyen a los inversores a depositar sus monedas en carteras comprometidas. En algunos casos, las ICO son las culpables.



Este crimen ha llevado a la demanda de algunas empresas Blockchain. Varias empresas son responsables de engañar a los inversores, mentir sobre los productos y retratar a miembros del personal falsos. Por lo tanto, los inversores deben investigar detenidamente las empresas Blockchain para conocer a los miembros de la junta y a todo el equipo que las respalda antes de invertir.



Ninguna inversión está completamente libre de riesgos. Sin embargo, los inversores de Bitcoin deben estar atentos para evitar ser víctimas de estas estafas. Esencialmente, hacer la debida diligencia es imprescindible antes de invertir en Bitcoin para evitar ser víctima de estas estafas.