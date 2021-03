World Happiness Fest celebra la Semana mundial de la felicidad del 18 al 23 marzo 2021

El evento de la felicidad y el bienestar más importante del mundo que hace realidad el futuro de la felicidad laWorld Happiness Fest es la cumbre digital de la felicidad y bienestar que organiza la World Happiness Foundation. Durante seis días, del 18 al 23 de marzo, se reunirán online los principales expertos y líderes de opinión del mundo. El encuentro explorará las necesidades de bienestar global más urgentes, brindando soluciones e inspirando esperanza para crear una comunidad internacional más feliz y resiliente.

World Happiness Fest cuenta con la participación de +60 ágoras internacionales, ciudades de todo el mundo que realizan actividades alineadas con las temáticas de la cumbre, lo que convierte al encuentro en un evento policéntrico con una gran visión internacional

Entre sus socios estratégicos se incluyen la Universidad de las Naciones Unidas para la Paz, el Instituto de Bienestar Integral (IBI), Comunidad F, The Wholebeing Institute, International Positive Education Network (IPEN), Universidad Tecmilenio, Transtech, IFred, Happiness Alliance, The Chopra Foundation, Latin Biz Today, LIVE 13.5° y LifeVest Inside, entre otros.

Dentro de los ponentes principales estarán “el gurú de la felicidad" de Bután: Saamdu Chetri; Tal Ben Shahar, creador del popular programa Happiness de Harvard; Myron Belfer, profesor de psiquiatría de la Facultad de Medicina de Harvard; el neurocientífico Dr. James Doty de la Universidad de Stanford; Vandana Shiva (física, filósofa y escritora india); Sir Anthony Seldon (Red Internacional de Educación Positiva); Nichol Bradford (Executive Director and co-founder of the Transformative Technology Lab); Goldie Hawm (actriz y productora de cine); John Helliwell (Informe Mundial sobre la Felicidad); la pionera de la meditación Sharon Salzburg; Paloma Fuentes (Gerente de Felicidad Mahou-San Miguel); Javier García Campayo (médico psiquiatra y especialista en las técnicas mindfulness); Teresa Viejo (escritora y periodista); Diego Isabel La Moneda (Executive Director NESI forum); Luis Castellanos (filósofo y pionero en la investigación del lenguaje positivo); Juan A. Marina (filósofo, escritor y pedagogo); Luis Gallardo (Presidente World Happiness Foundation); Carlos Sentís (CEO World Innovation Alliance) y Mariano Rojas (Profesor en la Flacso México y en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla) entre otros.

Luis Gallardo es el fundador y presidente del WORLD HAPPINESS FOUNDATION y miembro de la Junta Directiva del Día Internacional de la Felicidad de las Naciones Unidas (ONU). Junto a él, organiza el importante evento un equipo de dirección internacional formado por Marián Santiago, Teresa Ordás, Raúl Varela, Hannah Cassimere, Valerie Freilich y Guillermo Taboada.

Los temas de enfoque de este año incluyen:

Bienestar en el lugar de trabajo.

Salud física y mental.

Educación positiva.

Planeta/impacto social/desarrollo personal

Tecnología transformadora.

Política pública y economía. El objetivo del WORLD HAPPINESS FOUNDATION y sus instituciones asociadas es hacer realidad un mundo con libertad, felicidad y conciencia para todos y alcanzar #TenBillionHappyby2050, para ello han estimado que 25 millones de agentes de cambio, incluidos educadores, profesionales de la salud, líderes empresariales y funcionarios gubernamentales, deberán tener un impacto positivo en 400 personas cada uno en su vida.

La asistencia al evento es gratuita a través de la plataforma digital intensamente interactiva y para inscribirse basta con registrarse en el siguiente enlace:

https://hopin.com/events/worldhappinessfest2021.

Para más información: https://www.worldhappiness.foundation/es

#WorldHappinessFest

Vídeos

Presentación del World Happiness Fest 2021