La alegría, la diversión y el optimismo toman los Challenger con Chocolates Lacasa

miércoles, 17 de marzo de 2021, 16:50 h (CET)

miércoles, 17 de marzo de 2021, 16:50 h (CET) Grupo Chocolates Lacasa, empresa de origen familiar fundada en 1852 en Jaca (Huesca), se une como colaborador a las pruebas Challenger del circuito mundial de pádel World Padel Tour, con sus marcas Lacasitos y Conguitos ¿Quién no tiene recuerdos más que agradables con los Lacasitos y los Conguitos como testigos? Estas potentes marcas que han acompañado y han crecido con tanta gente, se unen al ‘desafío naranja’ que proponen los WPT Challenger, para esta temporada 2021, aportando la alegría, diversión y optimismo que, sin duda, estarán presentes en todas sus pruebas.

Desde Chocolates Lacasa, destacan que "el dinamismo, los valores y el posicionamiento de nuestras marcas Lacasitos y Conguitos nos impulsan a colaborar con iniciativas vinculas al territorio del deporte. En este sentido, los WPT Challenger nos parecen unos eventos estupendos a los que asociarnos, siendo la primera vez que activamos las marcas en el mundo del pádel".

El ‘acercamiento’ de Chocolates Lacasa al mundo del pádel no puede venir en mejor momento, teniendo en cuenta sus raíces, dado que Aragón vuelve al circuito profesional de pádel, siendo Calanda en Teruel, la elegida para el ansiado reencuentro de l@s aficionad@s aragoneses con el mejor pádel del mundo.

A Calanda, le acompañarán Albacete, Puerto de Santa María, La Nucía, Segovia y Alfafar, donde los organizadores de los Challenger para los próximos 3 años, Ultimate Padel Company (UPC), en palabras de su presidente ejecutivo Jesús Ferrer, "queremos marcar un antes y un después en las pruebas Challenger, dotándolas de mayor calidad y dinamismo. Así como, destacar y fortalecer los valores del deporte y de nuestra propia marca, poniendo en el centro a jugador@s y aficionad@s, con el apoyo de las marcas que participan en el proyecto, como es el caso de Chocolates Lacasa, y las instituciones que nos avalan".

Hoy en día, el Grupo Chocolates Lacasa está plenamente consolidado como uno de los primeros productores nacionales no sólo de chocolates, sino también de dulces infantiles, turrones, bombones y caramelos. Fruto de la política de expansión iniciada en la década de los noventa, los productos Lacasa tienen también una fuerte presencia en los mercados internacionales: Europa, especialmente en Portugal, Estados Unidos, Asia y Latinoamérica.

Junto a Lacasa, Lacasitos, Conguitos y Mentolin son las cuatro marcas líderes y emblemáticas del Grupo Chocolates Lacasa.

Actualmente cuenta con 4 fábricas repartidas por la geografía nacional (2 en Zaragoza, 1 en Toledo y otra en Oviedo), así como con una filial comercial en Lisboa (Portugal) y dos centros productivos, uno en Dijon (Francia) y otra en Tánger (Marruecos).

Sus activos más valiosos:

Lacasitos: Marca absolutamente líder en confitería. Nacida en 1982, Lacasitos cree que los niños deberían divertirse siempre como niños. Por eso, la diversión de Lacasitos acompaña a los consumidores durante toda la vida. Lacasitos gusta a todos en cualquier formato: en tubos, en una tableta, en una chocolatina, en un huevo sorpresa, en un paraguas de chocolate, etc. Las posibilidades son tantas como se puedan imaginar.

Conguitos: Desde su nacimiento en 1961, Conguitos ha acompañado con toda su autenticidad y sabor, sin necesidad de nada más. Conguitos ha mantenido siempre la misma esencia de calidad y sabor desde el principio, unida a un reconocimiento visual inmediato de marca y por supuesto, reconocimiento musical, gracias a su famosa canción. La cultura, el arte y el deporte son los territorios en los que la marca ha desarrollado sus valores ligados siempre a la alegría, diversión y optimismo.

