Piscinas Lara: "Con un simple kit se puede poner a punto la piscina para el verano"

miércoles, 17 de marzo de 2021, 13:30 h (CET) La época del baño aún no ha comenzado, sin embargo, el mejor momento para poner a punto la piscina es la primavera. Realizar todo este proceso para algunos puede ser un quebradero de cabeza y un lío de productos, sin embargo, la solución es mucho más sencilla de lo que uno piensa, con los kits de limpieza y mantenimiento Se acerca la temporada de baño y para disfrutar de momentos inolvidables y de relajación se debe preparar la piscina y tenerla en perfectas condiciones. A primera vista, el proceso de limpieza y puesta a punto de la piscina puede parecer costoso, ya que durante el invierno se va acumulando una gran cantidad de suciedad y residuos que, si no se ha puesto en marcha la hibernación, costará mucho eliminar. Según Piscinas Lara, una empresa profesional y con una larga y extensa experiencia en productos de mantenimiento de piscinas, la hibernación de la piscina es la clave para una puesta en marcha de la piscina mucho más liviana, además de ser la mejor solución para un gran ahorro. Sin embargo, la reutilización del agua depende de muchos factores que Piscinas Lara explica a continuación:

“Si tratamos el agua de la piscina de forma correcta y en los parámetros adecuados, se puede reutilizar la misma agua hasta 5 e incluso 6 temporadas seguidas. No obstante, la reutilización del agua dependerá del cuidado que le haya dado, del entorno en el que se encuentre la piscina, las temperaturas por las que haya tenido que pasar el agua, pero sobre todo depende del tratamiento y los productos que se hayan utilizado para el agua. También es muy importante tener en cuenta de donde proviene el agua que se utiliza para llenar la piscina, ya que no es lo mismo que el agua proceda de un pozo a que sea previamente tratada”, afirma Piscinas Lara, sobre los factores de los que depende la reutilización y la hibernación del agua.

Si se ha realizado una correcta hibernación del agua, lo que se debe hacer es revisar el correcto funcionamiento de los accesorios de la piscina y eliminar las impurezas superficiales del agua antes de arrancarla. Después de este pre-arranque, Piscinas Lara recomienda su kit de medición de niveles del agua, ya que gracias a este se puede medir en nivel del pH y otros parámetros del agua. Lo más recomendable es contar con un kit de mantenimiento que consiste en cloro rápido, alguicidas y floculante. El primer paso es realizar un tratamiento de choque con cloro rápido para eliminar los microoganismos del agua y desinfectarla a la perfección. Después es importante añadir y algicidas para completar el tratamiento y que el agua sea perfectamente desinfectada y no aparezcan algas.

