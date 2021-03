AleaSoft: Financiación, regulación y oportunidades internacionales para las empresas renovables españolas

La nueva revolución de las energías renovables que ha traído el PNIEC y sus objetivos de capacidad renovable instalada para 2030 están poniendo las pilas a las empresas españolas de renovables que habían perdido el liderazgo mundial. Esta explosión de las renovables en España puede traer nuevas oportunidades en mercados internacionales. En el próximo webinar de AleaSoft se analizarán estas oportunidades además de la financiación de los proyectos renovables y de las novedades regulatorias en el sector El próximo jueves 18, empieza una nueva serie de webinars, “Perspectivas de los mercados de energía en Europa. Primavera 2021”, organizada por AleaSoft. Esta primera parte de la serie contará con la presencia de ponentes de EY, una de las “Big Four” y por tanto, una de las empresas líderes mundiales en consultoría, asesoramiento financiero y auditoria.

Además del habitual repaso a la evolución de los mercados de energía en Europa, durante el webinar y la posterior mesa de análisis se analizarán las perspectivas de estos mercados en el medio y largo plazo, las principales novedades en la regulación del sector energético, la financiación de proyectos de energías renovables, la importancia de los PPA y las oportunidades internacionales de negocio de las empresas españolas de renovables.

Los ponentes del webinar serán Oriol Saltó i Bauzà, Manager of Data Analysis and Modelling en AleaSoft, Antonio Hernández García, Partner of Regulated Sectors en EY y Javier García Seijas, Partner of Infrastructure, Modelling & Project Finance en EY. En la mesa de análisis posterior estarán acompañados por Antonio Delgado Rigal, CEO de AleaSoft, Julien Saigault, Global Renewables Program Leader en EY, Antonio Martinez Mozo, Partner of Corporate Finance en EY e Inés Bargueño Sánchez, Director of Transformation Architecture en EY.

Oportunidades de negocio en el exterior

La industria española de energías renovables estuvo durante mucho tiempo a la cabeza a nivel mundial. Después de la larga travesía del desierto de la última década para las renovables, los objetivos del PNIEC pueden representar una oportunidad inmejorable para volver a los primeros puestos de los ránquines globales de renovables.

Durante el webinar, los expertos de EY mostrarán cuáles pueden ser las oportunidades internacionales para los actores españoles de las renovables, con especial atención a las regiones con mayor rentabilidad, y a la expansión y diversificación geográfica en curso de las empresas europeas de servicios públicos, promotores y grandes empresas de petróleo y gas en diferentes mercados renovables con perspectivas prometedoras.

Evolución de los mercados de energía en Europa

Después de los momentos más complicados de la tercera ola de la pandemia de la COVID‑19 de finales de 2020 y principios de este 2021, los mercados parecen haber pasado ya página de la pandemia. Los precios del petróleo Brent, del gas TTF y de los derechos de emisión de CO2 están con una clara tendencia al alza, con estos últimos marcando récords históricos.

La demanda de electricidad en los países europeos se muestra ya completamente recuperada de las caídas de la primavera y del último trimestre de 2020, pero aún por debajo de los niveles de 2019 en la mayoría de países. En cuanto a los mercados eléctricos, los precios también han superado ya las caídas registradas en 2020 y ya se encuentran fluctuando alrededor de los niveles anteriores a la crisis provocada por la COVID‑19.

La importancia de los PPA

Más allá del debate sobre la necesidad o no de las subastas de renovables para alcanzar los objetivos de capacidad renovable del PNIEC para 2030, un debate de grises más que de blanco o negro, cabe recordar el papel imprescindible de los PPA en la financiación de los proyectos de energías renovables, y la oportunidad que representan para la industria electrointensiva.

Regulación y financiación

En el webinar se analizarán las condiciones financieras actuales de los proyectos de generación a partir de energías renovables con PPA, proyectos 100% merchant y proyectos adjudicados en la última subasta de renovables y que estarán acogidos al REER. También se analizarán las normativas y hojas de ruta más relevantes relacionadas con el despliegue de las renovables en España en un futuro próximo y una actualización de los Fondos Europeos.

Análisis de AleaSoft de la evolución de los mercados de energía en la primavera de 2021

Anteriormente en AleaSoft se han realizado otros webinars en los que se ha abordado la financiación de los proyectos de energías renovables teniendo en cuenta el punto de vista de importantes empresas del sector de la energía, como Engie, PwC, Vector Renewables y Deloitte. En todos estos webinars se ha destacado la importancia de las previsiones de precios de largo plazo con 30 años de horizonte y desagregación horaria para negociar las condiciones de un PPA, participar en las subastas de renovables, en las auditorías y en la valoración de carteras. También se ha realizado un seguimiento de la evolución de los mercados de energía europeos, un análisis que facilita la Plataforma AleaApp, en la cual se actualizan y compilan diariamente las principales variables asociadas a los mercados.

En AleaSoft se está organizando la segunda parte del webinar “Perspectivas de los mercados de energía en Europa. Primavera 2021”, que se realizará el día 15 de abril, contando esta vez con la participación de ponentes de Axpo. En este webinar se analizarán las perspectivas de los mercados de energía a medio y largo plazo. También se hablará sobre los nuevos actores en los mercados financieros para absorber la demanda de financiación teniendo en cuenta toda la potencia renovable que se espera instalar en los próximos años, así como de la toma de posiciones en cuanto al cambio climático de los grandes stakeholders a nivel mundial. Además, se analizarán los PPA corporativos como una solución tanto para la industria como para el desarrollo de las renovables.

