El bolígrafo 3d, un regalo de comunión original e innovador

Los amantes del arte y los amantes de los dibujos en 3D han encontrado los instrumentos de sus sueños con el lápiz 3D. Cada vez más conocida e intrigante al mismo tiempo, esta herramienta de dibujo atrae a muchos futuros consumidores por su originalidad y todas las posibilidades que ofrece. Sin embargo, ante la gran diversidad de modelos que existen en la actualidad, la elección de este instrumento puede resultar algo compleja. Para esperar encontrar el mejor lápiz 3D adecuado, este artículo lo invita a descubrir los diferentes criterios a considerar durante su próxima investigación. Pero antes que nada, descubra la información esencial sobre este bolígrafo revolucionario que bien podría convertirse en esencial en su vida diaria.



¿Cómo elegir un lápiz 3D?

El diseño de tu bolígrafo 3D Esta configuración parece discutible, pero en realidad se le debe prestar toda su atención, ya que el diseño ya le muestra un destello del rendimiento o la practicidad de su futuro lápiz 3D. Al elegir el mejor bolígrafo 3D bastante ligero y fino por ejemplo, esta herramienta te dará un dibujo extremadamente detallado, porque su manejo será fácil y tus articulaciones no sufrirán, aunque lo uses de forma intensiva.



Los diferentes tipos de filamentos

Como os hemos podido comentar anteriormente, la materia prima de este tipo de bolígrafos es el filamento. Por lo tanto, este parámetro no debe descuidarse, así que elija el filamento adecuado que se adapte perfectamente a su lápiz y su tarea. Con más de una docena de filamentos existentes, el que más se inclina por los usuarios es el ABS, porque respeta los estándares industriales. Sin embargo, la elección está a tu alcance, así que selecciona el filamento que te parezca más adecuado para tus proyectos, y también presta atención al precio de estos consumibles que, como en el campo de las impresoras de sobremesa wifi, pueden variar de una a tres veces.



La marca de bolígrafo de modelado 3D En el mercado, algunas marcas de bolígrafos 3D han logrado adelantarse a sus competidores gracias a su notoriedad por supuesto. Sin embargo, eso no significa que solo las marcas de renombre puedan tener un buen desempeño. Y dado que usted es el único que sabe lo que realmente quiere de su lápiz 3D, sería mejor tomarse el tiempo para comparar los diferentes lápices 3D entre sí. Por lo tanto, para encontrar el atuendo perfecto para usted, tenga en cuenta todas las marcas y características del lápiz 3D que tiene a su disposición.



Funciones adicionales al bolígrafo 3D Estos criterios anteriores son parte de los conceptos básicos para elegir un lápiz 3D. Pero tenga en cuenta que las características adicionales que tienen estos instrumentos le ayudarán mucho en su selección. Algunos de estos bolígrafos 3D tienen especificidades más interesantes que otros, como trabajar con varios filamentos, tener parámetros de temperatura que se pueden ajustar o incluso tener un sistema de succión trasera.



Opiniones de los clientes sobre bolígrafos 3D

A la hora de aventurarse en un producto nuevo para uno mismo, la opinión de quienes han utilizado el producto que nos interesa es siempre fundamental, porque sus opiniones son una fuente de información. Al leer las reseñas de los clientes, ya se hará una idea de los pros o los contras del lápiz 3D que le llamó la atención. Además, verá las puntuaciones medias que darán fe del rendimiento de su futura herramienta de dibujo. Su investigación personal, junto con las opiniones de los clientes sobre los bolígrafos 3D, serán indicaciones importantes en su elección. Es por eso que le recomendamos encarecidamente que se tome el tiempo para revisar las opiniones que dejan los consumidores.



La historia de los bolígrafos 3D:

Los primeros bolígrafos 3D fueron inventados por Maxwell Bogue y Peter Dilworth de 3Doodler. La inspiración vino de un momento de exasperación cuando un trabajo de impresión 3D de 14 horas perdió una línea. Si tan solo pudieran llevarme y llenarlo a mano. Fue su momento de “¡Eureka!” y los primeros prototipos siguieron el mismo año en 2012.



Sin embargo, esta no es la primera vez que surge esta idea. En 1995, una empresa llamada Stratasys presentó una patente para un "aparato y método para crear objetos tridimensionales". Este diseño continúa describiendo una máquina controlada por computadora, similar a la impresora 3D que conocemos hoy.



Curiosamente, la patente se refiere a un dispositivo de mano más antiguo llamado Matt Wax Gun, que se utilizó para crear modelos de cera para joyería. El Matt Cera pistola se ve como una pistola de pegamento, pero utiliza la cera en lugar de pegamento y funciona como una pluma 3D. La fecha de la invención es desconocida para nosotros, pero los libros sobre modelado en cera datan de 1982. Innovación en sí misma, permitió a los diseñadores crear formas aéreas y espontáneas mientras podían dibujar líneas en el aire.



Si bien son similares en muchos aspectos, los bolígrafos 3D difieren en el uso de termoplásticos en lugar de cera. El formato de la pluma permite una posición de dibujo más natural que la pistola que trabajaba con cera. Los plásticos permiten un fraguado más rápido y permanente, flexible y en ocasiones flexible según los materiales. Además de los plásticos más comunes como ABS y PLA, algunos bolígrafos ofrecen compatibilidad con híbridos mezclados con madera, metal o TPU, un poliuretano térmico flexible. En el núcleo, la tecnología básica es la misma: un elemento calefactor lleva el material al punto de fusión antes de que un motor (o función manual) extruya la punta donde se seca casi instantáneamente.



La campaña inicial de Kickstarter de 3Doodler impulsó la idea de los bolígrafos 3D a la popularidad, recaudando más de $ 1 millón para su objetivo de $ 30,000. Muchas empresas se han dado cuenta de la demanda y han seguido su ejemplo, inundando el mercado con una miríada de opciones



¿Cómo funcionan los bolígrafos 3D? Hay dos tipos diferentes de bolígrafos 3D: tinta termoplástica y tinta UV fría. Ambos tipos dependen de la tecnología para cambiar el material de líquido a sólido en el momento adecuado. Estas tecnologías simples permiten al escritor "despegar" el respaldo plano del papel en un espacio tridimensional.



Bolígrafos termoplásticos 3D En el tipo más común de bolígrafo termoplástico, el filamento de plástico entra en el bolígrafo donde se calienta hasta su punto de fusión, luego sale de la punta y se seca nuevamente como una línea continua. Esto permite al usuario “disparar al aire”, siempre que la línea tenga suficiente soporte estructural. La verdadera magia radica en los materiales utilizados como tinta: termoplásticos. Cuando el científico inglés Alexander Parkes descubrió el termoplástico en 1862, ¡quién podría haber imaginado que algún día usaríamos este material como tinta! Hoy en día, el termoplástico está ampliamente disponible en muchos tipos y colores, generalmente en bobinas de 1,75 mm, y está listo para su distribución en bolígrafos e impresoras 3D.



Los diferentes tipos de termoplásticos: ABS: El acrilonitrilo butadieno estireno es un polímero termoplástico. Los Legos están en ABS. Tienen una apariencia más apagada y su fraguado es un poco más rápido que el del PLA.



PLA: El ácido poliláctico es un poliéster alifático termoplástico elaborado típicamente con almidón de maíz, raíces de tapioca, patatas fritas o caña de azúcar. Este material es más frágil que el ABS y tiene un acabado brillante.

Otro: La serie 3Doodler Pro ofrece una variedad de materiales patentados, incluidas mezclas de policarbonato de metal y madera. Su material Flexy es flexible a diferencia del ABS y PLA.



Seguridad y termoplástico: Puede sonar alarmante, pero recuerde que muchos materiales artísticos, como pinturas, pegamentos y resinas epoxi, vienen con advertencias de toxicidad. Por tanto, es importante utilizar bolígrafos 3D en una zona bien ventilada y hacer descansos de la misma forma. Aunque no son completamente atóxicos, recomendamos que los niños usen un filamento APL para minimizar el riesgo de COV. Como las puntas se calientan a más de 400 grados, también recomendamos la supervisión de un adulto para evitar quemaduras.



Aunque esté dirigido a los niños, debemos cuestionar la seguridad y la regulación de estas tecnologías. Ninguno de los bolígrafos insistió en los grupos de edad apropiados, como puede ver en la mayoría de los juguetes vendidos al por menor, lo que nos da una pausa.



Tinta UV fría La alternativa menos popular a la tinta termoplástica es la variante de “tinta fría”, que se encuentra en el bolígrafo de dibujo Atmosflare 3D. A diferencia de los filamentos de plástico rígido, esta tinta viene en forma líquida. Luego, la luz ultravioleta cura la tinta a un estado sólido a medida que se extrae de la punta. Esto es posible gracias a los fotopolímeros fotosensibles presentes en la tinta. La gran ventaja es que no se necesita un elemento calefactor, excepto cuando existe riesgo de quemaduras.



¿La tinta UV es segura para los niños? La tinta UV en sí misma parece lo suficientemente segura para su manipulación, pero no pudimos encontrar ninguna declaración definitiva sobre la seguridad de la exposición a la luz ultravioleta. Nos hemos puesto en contacto con algunos fabricantes de bolígrafos 3D curables por UV, pero no hemos recibido ninguna respuesta. Hemos visto argumentos de ambos lados, lo cual es suficiente para sacudir nuestra confianza. A pesar de que algunos pueden afirmar que son una luz LED débil para el consumidor, somos reacios a creer que la misma tecnología utilizada para curar las manicuras en gel y los procedimientos dentales sea segura sin ninguna protección.



Ya sean rayos UV o vapores de plástico, le recomendamos encarecidamente que tenga mucho cuidado con estos peligros potenciales con cualquier tipo de lápiz 3D. Es posible que estas tecnologías aún sean demasiado recientes para que la documentación adecuada aborde estas inquietudes. Una vez más, trabaje siempre en un área bien ventilada y tome muchos descansos.



¿Para quién está diseñado un bolígrafo 3D? Cualquiera con un toque de creatividad debería probar los bolígrafos 3D. Es posible que no cree la próxima Mona Lisa (en 3D), pero puede regocijarse de lo nueva que es. Es notable: puedes dibujar en el aire, pero no de la misma manera mágica que imaginamos. Para aquellos más del tipo "pintar por números", hay muchos patrones rastreables disponibles en línea. Los bolígrafos 3D definitivamente tienen una curva de aprendizaje, como cualquier herramienta nueva, por lo que la paciencia es clave. Muchos críticos dicen que están frustrados con la curva, pero muchos han expresado la alegría y la recompensa de pasar tiempo aprendiendo una nueva habilidad.



Al igual que los libros para colorear para adultos u otros juguetes destinados a adultos y niños, los bolígrafos 3D ciertamente tienen este tipo de atractivo para los adultos que son jóvenes de corazón, aquellos que han conservado un cierto capricho de sus sobras de la infancia. No olvide echar un vistazo a las fotos de los proyectos terminados para acostumbrarse al aspecto de los objetos 3D dibujados a mano. A diferencia de los objetos impresos muy limpiamente por impresoras 3D, los bolígrafos 3D tienen una apariencia muy garabateada y manual, no muy lejos de la pintura hinchada.



Para las personas serias y escépticas, los bolígrafos 3D pueden tener usos prácticos, como corregir errores de impresión 3D o soldar piezas de plástico rotas. Hemos notado que algunos usuarios experimentados de impresoras 3D califican su utilidad en Reddit. Jamie y Adam de Tested.com demuestran el lápiz 3D como complemento de una impresora 3D, soldando las piezas impresas en una sola.