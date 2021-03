Ecwid ofrece gratis su plataforma de venta online para la restauración

Para apoyar a los restaurantes afectados por la crisis de la COVID-19, la plataforma de venta online Ecwid ofrece a todos estos profesionales la posibilidad de acceder, de forma totalmente gratuita, a sus herramientas de pedidos en línea y punto de venta por lo menos hasta el 31 de marzo de 2021. La venta online se ha convertido en la gran alternativa de negocio para las empresas que están sufriendo las consecuencias de la crisis económica que ha provocado la actual situación de pandemia. Este canal de ventas ha sido el gran triunfador del año 2020 y ha ganado adeptos incluso entre los públicos más reticentes a utilizarlos.



Sectores como la hostelería y la restauración siguen estando muy limitados en muchas zonas del país, en horarios y aforo. Muchos de estos profesionales han buscado opciones entre las plataformas de delivery existentes con el fin de encontrar soluciones con la venta online, pero las tarifas y comisiones de esas plataformas son demasiado altas para un sector muy tocado por las medidas restrictivas.



Qué es Ecwid

Se trata de una plataforma de comercio electrónico que ofrece multitud de soluciones para poner en marcha un negocio online. Nacida en 2009, su objetivo para sus clientes es ofrecer un servicio que permite crear de forma rápida y económica un sistema de tienda online, tanto de nueva creación, como aprovechando un sitio web existente.



Ecwid permite a pequeños negocios empezar a vender online gratis sin necesidad de contratar desarrolladores y diseñadores. Solo toma unos minutos para configurar el sitio instantáneo personalizable de Ecwid: agrega tus productos, conecta una o más opciones integradas de envío y pago, personaliza tu escaparate (hay más de 70 temas listos para usar) para reflejar tu marca y estás listo para realizar tu primera venta en línea.



Con Ecwid puedes agregar automáticamente el menú de tu restaurante a tus cuentas en Facebook y Instagram y recibir pedidos directamente desde allí . El inventario se mantiene sincronizado en todos los canales de venta y los comerciantes pueden controlar todo desde un solo panel de la app móvil. Dependiendo de la tarifa, Ecwid ofrece tarjetas de regalo, cupones de descuento, emails de marketing automatizados, publicidad en redes sociales y mucho más. Además, con las opción "Propina" los restaurantes pueden obtener apoyo adicional.



Una oferta interesante Como se ha comentado al principio, el sector de la hostelería y la restauración es uno de los más afectados por esta crisis económica, debido a que ha sufrido importantes restricciones. La Asociación de Hostelería de España calcula que alrededor de 85.000 bares y restaurantes se ha visto obligado al cierre. La supervivencia para mucho ha venido de la mano de la digitalización de su negocio, en la mayoría de los casos en las plataformas de Delivery y la recogida de pedidos en el local, conocido como Take Away.



Como otros sectores, la facturación vía online del sector de la hostelería y restauración ha crecido un 1.100%, según un informe de la plataforma Ecwid-Ecommerce, en el que, textualmente, dice: “la industria tuvo que cambiar seriamente y adaptarse a condiciones antinaturales para ello”. Este mismo informe indica que la digitalización no estaba correctamente asentada como vía de negocio, más allá de la presencia web o la gestión de reservas, algo que muchos negocios han pagado muy caro.

Cuestión de supervivencia Pero esta facturación online, el sector no ha podido evitar unas pérdidas que, según datos de la consultora NDP Group, se calculan en un 42% de la facturación a lo largo de este duro año 2020 y ello ha producido que todo el camino andado por la recuperación de la anterior crisis se ha desandado en tan sólo un año. Han sido muchos los negocios que han tenido que cerrar y la situación continúa siendo incierta, pues las restricciones siguen vigentes.



Y así será hasta finales de abril, momento en el que se levantará el actual Estado de Alarma. Pese al levantamiento de algunas restricciones para la Semana Santa, el sector continuará atenazado por la crisis en los primeros meses de este año 2021.



Es por este motivo que Ecwid ha lanzado una tarifa gratuita para restaurantes y cafés. Así, por lo menos hasta finales del mes de marzo, las empresas del sector podrán aprovechar esta oferta para crear su propio restaurante online que permite implementar de manera muy sencilla la opción de pedidos en línea.