'Llámame mamá', una historia oscura sobre el complejo de Edipo escrita por Andrés Gusó

viernes, 12 de marzo de 2021, 17:25 h (CET) La quinta novela del escritor se erige como una historia intensa entre una madre y su hijo con tintes de "thriller" y venganza El autor Andrés Gusó conocía la importancia de formarse en el bello oficio de la escritura y, a pesar de que él siempre se había dedicado al área del marketing, decidió inscribirse en un taller de género negro para continuar con sus estudios narrativos en una escuela de escritura creativa. Pues tal y como él dice: "Igual que un pianista estudia música para tocar mejor, un escritor debería estudiar narración para narrar mejor".

Y así fue cómo, tras espinosas investigaciones, lectores de confianza y un profesor de escritura que lo guio en su periplo, vio la luz su quinta novela titulada Llámame mamá.

Esta última publicación se encuentra en Amazon a disposición de todos los lectores para hacerse cuanto antes con una copia —tanto electrónica como en papel— de esta potente novela que se centra en la relación extraña y perversa entre el personaje estrella de la trama, Mauro, y su madre Elvira.

"Me gustaría invitarles a leer Llámame mamá. Es una novela diferente, con grandes personajes y grandes conflictos, que se enfrentan entre sí y con la sociedad bien pensante. Es una buena novela negra en la que un malvado villano, una heroína maravillosa y unos secundarios peculiares se nos presentan como una familia como las demás, hasta que nos asomamos a sus dormitorios y vemos sus más íntimos anhelos".

La vida de la familia Girò es una de esas de revista: el padre de familia, Oriol, es un pintor reconocido y la madre es una modelo que trabajó para él, llamada Elvira, de cuya relación nace su hijo Mauro. Sin embargo, los diferentes intereses llevarán al perfecto matrimonio, en apariencia, a separarse y a que madre e hijo se encuentren de repente solos y con dificultades económicas.

Con el amor como único salvavidas para sobrellevar este duro golpe, este se tornará edípico por parte de Mauro cuando llegue a la adolescencia y se acentuará cuando Oriol regrese años después para recuperar a Elvira.

Todo podría seguir el esperado camino, sino fuera porque Oriol muere en extrañas circunstancias. Desencajada y de nuevo sola, Elvira retomará su vida, al cabo del tiempo, cuando conoce a Juan, el jefe de estudios del colegio donde ahora ella trabaja, y padre de una chica llamada Marta, la cual se sentirá atraída desde el primer momento por Mauro.

Así, convivirán "felices los cuatro", mientras Mauro se obsesiona cada vez más con su madre y por conquistarla cueste lo que cueste.

¿De dónde nace esta psicopatía por parte del adolescente? ¿Es consciente su madre de las intenciones que tiene su hijo con ella? ¿Qué ocurrirá si Juan o Marta descubren los sentimientos incestuosos de Mauro?

Enmarcada en una atmósfera narrativa oscura, que Andrés Gusó ha sabido plasmar en toda la novela, los lectores se encontrarán ante un relato impactante por lo certero de la trama, la construcción madura de la psicología de los personajes y la sombra que se va filtrando poco a poco hasta llegar a un final deslumbrante a la altura de la historia. Unas tinieblas que cubrirán a todos los personajes hasta desencadenar una serie de sucesos que dejarán boquiabiertos a los lectores.

"El otro tema que siempre me ha atraído es el de la maldad. El de los monstruos que nos rodean sin saberlo. Todos podemos ser malvados en algún momento, la mayoría, afortunadamente, nos controlamos, pero existen algunos individuos, como el personaje del hijo en esta novela, que no se reprimen, al contrario alientan y disfrutan su maldad".

Pues pocas veces se encontrarán con una novela tan directa y sorprendente como lo es Llámame mamá. Y es que el escritor ha sabido dosificar todo el suspense, la sospecha y la pasión y, sobre todo, la inquina en cada uno de los capítulos para ofrecer una historia en donde la malignidad florece como parte intrínseca del ser humano.

En la última novela de este emergente autor el unheimlich de Freud, en donde lo siniestro se vuelve familiar, exuda por cada letra entintada de esta oscura historia original e intensa.

"La novela está dividida en dos partes, en la primera todo sucede en el pasado y es la base y explicación necesaria de lo que acontecerá en la segunda, en el aquí y ahora. Todas las acciones extraordinarias de la segunda parte tienen su origen en la primera".

El libro de Andrés Gusó tiene todos los componentes necesarios para ofrecer al lector momentos emocionantes y tensos en muchas de sus tardes. Así que ojalá se dejen envolver por un autor de oficio que ha demostrado su amor por la literatura en todo su bagaje bibliográfico.

