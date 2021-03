El Marketplace como comercio local, según Yocomproencoin.com Comunicae

jueves, 11 de marzo de 2021, 15:57 h (CET) A menudo, los comercios de una región o municipio no pueden prosperar o alcanzar su objetivo en ventas, siendo necesario un pequeño empuje para lograrlo. Para el municipio de Coín, YocomproenCoin se presenta como una alternativa a la manera tradicional de realizar compras, beneficiando a compradores y vendedores Gracias al desarrollo y versatilidad de internet, los comercios locales han podido expandirse hacia nuevos horizontes y ofrecer sus productos de manera más eficiente. Un ejemplo resaltante del positivo cambio es YocomproenCoin, mercado virtual que se ha encargado de otorgarle la visibilidad necesitada a los negocios locales de Coín.

¿Qué es YocomproenCoin?

Es un mercado virtual que integra múltiples comercios pertenecientes al municipio y ciudad de Coín, facilitando la compra de productos locales a los ciudadanos que allí residen. Todo consumidor del sitio web tendrá acceso a una gran cantidad de productos ofrecidos por las tiendas y establecimientos de ventas de la comunidad.

La variedad de artículos ofrecidos en YocomproenCoin es sumamente diversa, pudiendo adquirir desde alimentos y bebidas, hasta dispositivos tecnológicos como televisores, smartphones y papelería. Su amplia variedad de categorías de compras le facilita al usuario adquirir lo que necesita, sin abandonar su localidad.

Para comprar en el sitio web solamente es necesario crear un usuario e ingresar como miembro registrado, lo que permitirá añadir productos al carrito. Cuenta con diferentes métodos de pago, siendo la tarjeta de crédito la modalidad más utilizada, donde se encuentran opciones como American Express y MasterCard.

Un mercado para impulsar el comercio virtual

El auge del comercio virtual ha llevado a negocios de todo tipo a incorporarse en mercados web. Debido a la visibilidad que otorga YocomproenCoin, los negocios de la región pueden ofrecer sus productos a una nueva variedad de clientes. Uno de los aspectos clave es que cualquier negocio de Coín puede añadirse al marketplace.

Dicha empresa se encuentra integrada por 20 comercios locales, aumentando cada año gracias a los beneficios que otorga a sus vendedores y compradores por igual. Con el paso del tiempo se ha convertido en una de las opciones referentes a la hora de adquirir productos en el municipio, sean alimentos o dispositivos electrónicos.

Para formar parte del sitio web y exponer sus productos, el usuario debe completar un formulario que dará inicio a la asociación. En él, se deberán describir algunos de los datos relevantes de la tienda, de manera que el producto ofrecido no incumpla con las normas. De ser aprobado, el usuario podrá colocar sus productos en la web y gozar de las bonificaciones adquiridas.

¿Qué ventajas ofrece el marketplace YocomproenCoin?

Un sistema de exposición y ventas virtual otorga a poseedores de negocios, múltiples beneficios al igual que a los consumidores de la localidad. Sus beneficios más importantes son:

Mayor visibilidad

YocomproenCoin se encarga de exponer los productos que un usuario vende en su tienda, aumentando su alcance a nuevos clientes interesados. Gracias a ello, la mercancía no será adquirida únicamente por consumidores cercanos, sino por personas de todo el municipio de Coín.

Aumento en ventas

Una mayor visibilidad se traduce como un aumento garantizado en ventas, independientemente del establecimiento. Con ello los negocios podrán aumentar su porcentaje de ingresos mensuales y anuales sin problema alguno, abriendo paso a un mayor margen para futuras inversiones de crecimiento.

Crecimiento de reputación

Si los productos ofrecidos por un comercio local superan las expectativas de calidad de un cliente, su reputación aumentará notablemente. Con ello el establecimiento adquirirá popularidad entre los ciudadanos de Coín, beneficiando enormemente a la marca.

Facilidades de pago y envíos rápidos

Los compradores que visiten YocomproenCoin tendrán a su disposición múltiples métodos de pago para adquirir productos, lo que facilita enormemente cualquier compra realizada en su web.

Realizada la compra, el sistema de envío le garantiza al cliente la llegada de su producto en un tiempo no mayor de 24 horas. Sin duda alguna, YocomproenCoin es la opción ideal para consumidores y vendedores de productos.

