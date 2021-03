Due Home presenta su nueva app Comunicae

miércoles, 10 de marzo de 2021, 15:45 h (CET) Due Home es una de las tiendas de muebles online con mayor proyección de los últimos años y, recientemente, ha ampliado sus canales de venta incorporando una nueva aplicación para dispositivos móviles Desde su fundación en el año 2013, esta compañía se ha caracterizado por su vocación digital. De hecho se trata de un comercio 100% electrónico sin establecimientos físicos.

Los clientes de la compañía pueden hacer sus compras a través de due-home.com, una tienda online con una experiencia de uso muy depurada y personalizada o, si así lo prefieren, en cualquiera de los grandes marketplaces en los que operan, como Amazon o eBay por citar sólo algunos.

Partiendo de esta premisa han llegado a la conclusión de que existen ciertas vías para mejorar el servicio al cliente y, la principal alternativa de crecimiento, pasaba por potenciar el móvil.

La aplicación puede descargarse gratuitamente desde aquí.

¿Por qué una App?

Si hay una tendencia de uso que se ha impuesto en los últimos años es la de la movilidad. Los usuarios han dejado claro que prefieren utilizar sus dispositivos móviles para hacer consultas de todo tipo y, cada vez más, para realizar compras online.

A día de hoy tener una aplicación para teléfonos supone estar mucho más presente entre las opciones de compra que maneja cualquier persona. A esa disponibilidad permanente se le debe añadir otro importante valor añadido: la sencillez.

Aunque no siempre se tenga en cuenta, cuanto más se complique el proceso de compra y la interacción con el comercio, más se reducen las posibilidades de conversión a venta.

Por lo general los clientes de eCommerce están dados de alta en multitud de servicios y comercios diferentes. Esto implica que tienen que recordar una gran cantidad de usuarios y contraseñas e introducir sus datos bancarios en todos esos portales con el riesgo que puede implicar para la seguridad.

Si una persona cuenta con toda esa información recogida en una aplicación segura, le evita los pormenores, minimiza las preocupaciones y agiliza la compra exactamente en el momento en que surge la necesidad.

Por último es importante recalcar que las aplicaciones móviles ofrecen la posibilidad de funcionar como un canal de comunicación adicional mediante el envío de notificaciones tipo push de manera nativa. Esto amplía las opciones de cara a la promoción, gestión de pedidos o servicio a cliente.

¿Cómo es la nueva App de Due Home?

Parece claro que los responsables de marketing de Due Home han querido trasladar la experiencia de uso de la web, de manera aún más optimizada, a las pantallas de los teléfonos móviles.

No es que la web no se adapte a la navegación móvil, de hecho es uno de sus puntos fuertes, lo que ocurre es que han ajustado la disposición de los elementos reacondicionando la usabilidad en elementos como la página principal o los menús pensando, aún más, en las pantallas de los teléfonos.

Si se une esto a todo lo comentado hasta el momento en el epígrafe anterior, lo que se obtiene es una solución realmente sólida y práctica con múltiples nuevas opciones.

Los clientes de Due Home que se instalen la aplicación obtendrán:

- Un proceso de compra simplificado que permite, en cuestión de un par de toques de pantalla, realizar la compra de los productos deseados.

- Sistema de alertas personalizadas. El propio sistema informará al usuario en el momento en que se reponga una referencia agotada, si se producen nuevos lanzamientos, artículos en el blog, ofertas especiales y promociones.

- Compra segura y con multitud de opciones. Gracias a lo robusto de su desarrollo, las transacciones realizadas vía app son completamente seguras en cualquiera de los medios de pago incorporados (incluido Bizum como pasarela de pago 100% móvil).

- Acceso al histórico de pedidos, direcciones, facturación, opiniones, alertas, cupones… lo que, en resumidas cuentas, es una forma de centralizar en una sola plataforma toda la actividad.

- Vías de contacto siempre disponibles. En un solo toque se puede realizar llamadas telefónicas o acceder al correo electrónico.

- Selección especial de productos elegidos uno a uno por el equipo de la compañía. En este momento, por ejemplo, cuentan con una serie de muebles y complementos especialmente indicados para el teletrabajo.

- Acceso al contenido del blog. Due Home cuenta con un blog orientado a las tendencias de decoración y las novedades del sector con multitud de artículos de tintes inspiracionales.

Como promoción de lanzamiento, los clientes de Due Home que descarguen la aplicación, recibirán un descuento especial del 17% en su primera compra realizada por esta vía.

Descargar la App de Due Home es tan sencillo como acceder a la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil (está disponible tanto para Android como para IOS) y localizarla utilizando el buscador. También puede descargase gratuitamente desde este enlace.

La aplicación es totalmente gratuita y funciona fluidamente tanto en teléfonos como en tabletas.

