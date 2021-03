Con la incorporación de Alemania y Francia, Amazon UNIVERSITY Esports se consolida como la Liga Universitaria de Esports más importante de Europa Comunicae

miércoles, 10 de marzo de 2021, 15:33 h (CET) Alemania y Francia, junto con España, Italia y Reino Unido, configuran la comunidad de esports en el entorno universitario más amplia que existe en este momento Amazon UNIVERSITY Esports amplía su presencia en Europa con la incorporación de Alemania y Francia, países que se unen a España, Italia y Reino Unido, para crear la Liga de esports en el entorno universitario más importante de Europa y que en breve se ampliará aún más, con la incorporación de otros países, como por ejemplo Polonia y los Países Nórdicos.

El objetivo de GGTech con la ampliación de su competición, es promover y apoyar en el crecimiento y la consolidación de los torneos universitarios en cada país para que, a través de su incorporación a Amazon UNIVERSITY Esports, encuentren un entorno global para el desarrollo de los deportes electrónicos universitarios y sobre todo una mejor experiencia para los estudiantes con un modelo de competición de referencia que también se está extendiendo a otros continentes.

Inicio del segundo Split de la temporada

Durante estos días se inicia, en cada uno de los países, la final del segundo Split de los dos en los que se ha dividido la sexta temporada de Amazon UNIVERSITY Esports, que continuará con los mismos seis juegos de la primera parte de la competición, League of Legends, Clash Royale, Teamfight Tactics, Brawl Stars, Legends of Runeterra, Valorant. Las inscripciones han comenzado el 18 de enero, https://universityesports.es/ y la competición terminará el 4 de Mayo. Toda la competición y sus novedades se podrán seguir a través de Twitter, @University_ES

Durante la celebración de este segundo Split, la competición Amazon UNIVERSITY Esports contará con la colaboración de destacadas empresas patrocinadoras y sponsors, que han dado su firme apoyo a esta Liga desde su nacimiento, como Riot Games, y los líderes en gaming Intel y OMEN que aportan a todas las competiciones las últimas tecnologías y la máxima potencia en PC gaming, y también con la presencia de nuevas marcas, como McDonald’s y Logitech, compañía líder en periféricos de gaming, que consolidan de esta forma su participación y apoyo al mundo de los esports.

Cada vez más seguidores

Como ya sucedió durante la celebración del primer Split, el número de universitarios que en toda Europa siguen la Liga Amazon UNIVERSITY Esports sigue creciendo de forma sostenida. Los torneos clasificatorios celebrados en España, Italia y Reino Unido han congregado a más de 5 millones de espectadores a través de distintos canales de emisión (streaming, Twitch y redes sociales).

Novedades en el UEMasters 2021

Como en ocasiones anteriores, los ganadores de las distintas finales universitarias en los diferentes países, serán los equipos que representarán a cada uno de ellos en el Campeonato Europeo, UEMASTERS (UNIVERSITY Esports Masters), en el que participan los equipos clasificados de entre más de 900 universidades de 16 países europeos.

En la edición del año 2021 UNIVERSITY Esports Masters (UEMasters) se ha rediseñado con el objetivo de brindar una gran experiencia a los universitarios y permitir que más países y regiones puedan incorporarse al proyecto, se ha diseñado un formato de competición que incluye una Liga Europea entre los equipos ganadores del Split de Invierno.

En el caso concreto de España, las 2 mejores universidades de League Of Legends del primer Split, tendrán la oportunidad de competir a escala internacional durante el mes de abril y mayo contra las mejores universidades del resto de países de Europa. Además, habrá una última oportunidad en junio en la que una universidad de cada país podrá participar en el “Last Chance Qualifier”, un torneo que determinará las 4 últimas universidades que irán a los Play Offs del UEMasters.

Toda la información sobre el UEMasters 2021 se podrá seguir en la página web oficial www.Uemasters.com y su Twitter: @uemasters.

