Entrevista a María Varela, Realizadora de deportes en televisión

Se califica como una mujer actual, activista por los cuatro patas, entusiasta con su trabajo, sus muchos amigos, abierta al mundo y amante de los sueños.



Cada fin de semana realiza retransmisiones de deportes en Tvg, le animan los nuevos drones, las colocaciones de cámaras complicadas, los desenfoques, el detalle, el plano bonito. Cuando hace un trabajo le gusta hacerlo bien, artístico, que deje mensaje. "La armonía entre la temática y la realización, hatá el espectáculo, elegante".

¿Desde cuándo trabaja en el medio? Yo, desde los 21 años y tengo 51. Llevo treinta años en Realización de Informativos y Deportes. Es algo que me gusta, vocacional y me siento feliz. Sabía de la profesión desde pequeña y que era lo que me gustaba.



¿En qué consiste Realizar una Retransmisión?

Bueno, lo primero es el buen trato entre nosotros, la comunicación no debe perderse, es trabajo de equipo.



Producción decide el número de personas necesario, se designa la Unidad Móvil más acorde y previo a todo hay que hacer una localización del sitio del evento para predecir problemas, ver donde aparcar la Unidad Móvil, como tirar los cables, en qué sitios colocar todas las cámaras, etc…



¿En qué consiste su trabajo una vez preparado el evento?

Nada, me levanto y en ocasiones voy a Vigo o A Coruña en coches de la empresa con otros compañeros, otras en el bus que contratan para trasladarnos y muy pocas veces voy en mi coche, pero también lo utilizo.



Una vez llegue al sitio, con todo ya previsto y preparado, veo que todo funcione, pregunto si hay algún problema y si es así, llamo a Mantenimiento de aparatos. Todos empezamos las Retransmisiones relajados. Todo está controlado.



Los cámaras están en sus sitios ya dando planos y nos dan el dentro o en el aire desde Continuidad de Tvg.



Nos comunicamos por la Intercom.



Mi trabajo a partir de ahí es la coordinadcion del equipo de trabajo, aunque todos saben ya lo que tienen que hacer. Son muchos años a nuestras espaldas.



Yo básicamente indicó al mezclador de video las cámaras que debe pinchar y si es por corte, cortinilla o encadenado.



A los cámaras indico el tamaño de plano, aunque les doy bastante libertad de movimiento porque confío en su trabajo.



La retransmisión se desarrolla así, mezclando fuentes de vídeo y siguiendo principalmente la acción para hacer un buen trabajo o discurso narrativo.



Si quieren les invito a estar en una de ellas.

¿Qué imprevistos pueden aparecer? En ocasiones si aparecen.



Puede romper una cámara y deberíamos prescindir de ella.



Peto no es lo peor que puede pasarnos. Puede fallar la mesa de mezclas y esta situación si detendría el trabajo nuestro, no podríamos seguír retransmitiendo.



Continuidad metería un Ajuste en estos casos.



¿ Qué cambiaría en las Retransmisiones que hace?

Realmente gastaría más dinero en ellas con la presencia de drones, wescams y colocaciones de mini cámaras en puntos hasta ahora no empleados.



También un mayor número de cámaras en algunas Retransmisiones y puntos de vista innovadores.



Bueno María, muchas gracias por sus respuestas y ahora ya sabemos un poco más de su trabajo, al que supongo que le ayuda ser una mujer de hoy en día, moderna y valiente.

Para mí ser mujer nunca fue problema en este mundo, en el que además, cada vez hay más mujeres. No estoy sola. Ser mujer no es impedimento y en ocasiones hacemos mejores trabajo.



Gracias nuevamente. Finalmente, invito a las personas, jóvenes que están pensando en dedicarse a esta profesión, que visiten platós de televisión y Controles de Realización. Es una vida comprometida, muchas veces sin horarios fijos, en ocasiones debes viajar, en fin, hay que conocerla antes de meterse a ella.



Lo que sí, ganas un sueldo al mes, no como el escritor amateur, que no gana porque no vende.

Aquí tenemos un sueldo estable, unas dietas que nos pagan y si una semana nos pasamos de horas, la siguiente las recuperamos.



Os animo a conocer esta profesión.