Top Doctors cierra 2020 con una facturación de 12 millones de dólares y prevé alcanzar los 17 en 2021 Comunicae

lunes, 8 de marzo de 2021, 16:05 h (CET) Top Doctors ha conseguido desarrollar 5 nuevas herramientas y servicios de digitalización médica en tiempo récord, y mejorar los existentes para dar apoyo al sistema sanitario y a los pacientes durante la pandemia La empresa española Top Doctors.es®, ha cerrado el ejercicio 2020 con una facturación superior a los 12 millones de dólares y adelanta que prevé alcanzar los 17 millones en 2021. Con un modelo de negocio único, Top Doctors apostó en el 2020 por mejorar y ampliar servicios de digitalización médica, poniendo en marcha una gran cantidad de iniciativas, con el objetivo de apoyar al sistema sanitario a lo largo de la pandemia. Todo ello ha provocado el consecuente crecimiento de la empresa tanto en cifras de negocio como en servicios.

Actualmente Top Doctors ofrece a los pacientes herramientas de acceso al cuadro médico de mayor prestigio, nacional e internacional, al tiempo que proporciona a los doctores soluciones tecnológicas de vanguardia, presencia online e imagen de marca.

Top Doctors ha puesto a disposición del sistema sanitario todas las herramientas tecnológicas con las que contaban, incluso abriéndolas de manera gratuita en los meses de marzo y abril. Asimismo, han desarrollado 5 nuevos servicios para dar una mayor cobertura a las necesidades marcadas por el distanciamiento social y la carga del sistema sanitario:

Mensajería instantánea: mediante su sistema de consulta inmediata 24h , cualquier paciente puede resolver sus dudas médicas a través de un chat instantáneo que médicos de atención primaria y de diferentes especialidades responderán en 2 minutos. Además, los pacientes tienen acceso, a través de la Telemedicina de Top Doctors, a los mejores doctores de la medicina privada.

, cualquier paciente puede resolver sus dudas médicas a través de un chat instantáneo que médicos de atención primaria y de diferentes especialidades responderán en 2 minutos. Además, los pacientes tienen acceso, a través de la Telemedicina de Top Doctors, a los mejores doctores de la medicina privada. Para facilitar la relación médico paciente, ha introducido la receta médica electrónica que posibilita la prescripción digital con la que se podrá acudir directamente a la farmacia.

que posibilita la prescripción digital con la que se podrá acudir directamente a la farmacia. También ha desarrollado Top Doctors Drive , una plataforma de intercambio de datos médicos, asegurando el encriptado de los ficheros ajustado a las últimas normativas de seguridad de traspaso de información médica de la GRPD.

, una plataforma de intercambio de datos médicos, asegurando el encriptado de los ficheros ajustado a las últimas normativas de seguridad de traspaso de información médica de la GRPD. Top Doctors Accademy, un servicio para aquellos especialistas y médicos que no están adheridos a la plataforma pero que están interesados en acceder a las herramientas tecnológicas que la compañía ofrece a los profesionales de la salud.

un servicio para aquellos especialistas y médicos que no están adheridos a la plataforma pero que están interesados en acceder a las herramientas tecnológicas que la compañía ofrece a los profesionales de la salud. Wallet herramienta para el prepago de las consultas, que ayuda a los expertos a reducir el absentismo en consulta y los tiempos administrativos. Además, la empresa ha realizado mejoras y actualizaciones en el resto de las plataformas que ya tenía desarrolladas como una nueva intranet y agenda para doctores, ofrecido un kit de redes sociales, o creando webs para los doctores que no contaran con presencia online.

Top Doctors ha visto cómo a lo largo del 2020 aumentaba la búsqueda de información de salud en su plataforma, alcanzando 100 millones de visitas. Y ha logrado alcanzar la cifra de 2 mil millones de citas médicas cerradas a través de la plataforma. Asimismo, el uso de la telemedicina ha crecido exponencialmente, normalizando su uso en la relación médico-paciente en el último año. Y así lo demuestran los datos de Top Doctors, que señalan que sus sistemas de telemedicina han multiplicado por 90 su uso en el último año.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.