La impotencia como herramienta político-social ​Señores ¡A las BARRICADAS! y desde allí APRENDER A LEER y a INTERPRETAR. Ángel Alonso Pachón

lunes, 8 de marzo de 2021, 10:59 h (CET) En una sociedad globalizada, el enemigo anónimo más molesto es el INDIVIDUO.



Procede su liquidación, mediante rigurosos mecanismos establecidos por los "poderes fácticos"



La Inoculación de la "impotencia cognitiva", barrera mecánica para la IGNORANCIA, derivará a la asfixia y de ella, al imposible proceso de "continuar"…, SIEMPRE DARÁ “ERROR”.



La "impotencia económica", propia del asalariado dependiente, hace imposible eliminar la “ignorancia”; sólo la SUSCRIPCIÓN DOMICILIADA lo corregiría.



De un plumazo la base pobre de la sociedad será aparcada a las TV y REDES teledirigidas.



La "impotencia moral farisaica", inyectada mediante la "aceptación de la voluntad ajena”, como virtud cocinada con especias diversas: la moralidad fabricada, las creencias ciegas, la sensibilidad obsesiva, la Fe jerarquizada…, el pueblo se convertirá en un simple "feligrés", con accesos limitados y controlados.



Estos tres sistemas de CONTROL SOCIAL son, sencillamente, "GRILLETES" y "ANTIFACES", que permitirán a los PODERES FÁCTICOS llevarte de la mano por donde ellos quieran.



NI más ni menos, un vademécum sencillo, singular y universal:



IMPOTENCIA INTELECTUAL SUPERVIVENCIA ECONÓMICA CONTROLADA FE CUADRADA a gusto del CONTROLADOR.



Ésta es mi sociedad, la NUEVA SOCIAL DEMOCRACIA PRESIDENCIALISTA, POPULISTA, FEMINOIDE (no feminista), sin GENERO, sin MORAL, con DERECHOS SELECTIVOS, sin FUTURO, sin CONVIVENCIA...



Señores ¡A las BARRICADAS! y desde allí APRENDER A LEER y a INTERPRETAR.

