Empieza la preparación para el Open de Francia

Una vez que ha terminado el Open de Australia, donde Novak Djokovic consiguió su noveno título y demostró que atraviesa por el mejor momento de su carrera, todas las miradas se fijan en el próximo Grand Slam del calendario. De esta manera, el Open de Francia ha empezado a generar muchas expectativas entre todos los amantes del tenis, debido a que Rafael Nadal tratará de ampliar su leyenda en este deporte y volver a demostrar que no tiene rival sobre la arcilla parisina.



Por su puesto, el manacorí se posiciona como favorito indiscutible para lograr su decimocuarto título, pero el serbio le sigue de cerca tras haberse clasificado para cinco finales a lo largo de su carrera deportiva. Además, no podemos pasar por alto las opciones de otros nombres importantes como Dominic Thiem, Alexander Zverev o Stéfanos Tsitsipás, que no dejan de ganar experiencia y ya han demostrado tener capacidades suficientes para plantarle cara al Big Three.

Otro punto que debemos tener en cuenta tiene que ver con la participación de Roger Federer, que sigue siendo una incógnita. De hecho, el suizo no deja de retrasar su vuelta a las pistas, debido a distintas complicaciones derivadas de una lesión en la rodilla que arrastra desde la pasada temporada.



Una rivalidad que ha multiplicado las audiencias del tenis

Todas estas rivalidades se han traducido en una expansión global del tenis, que cada vez cuenta con un mayor número de aficionados repartidos por todo el planeta. Gracias a ello, las coberturas mediáticas cada vez son más amplias, algo que se puede observar tanto en los medios de comunicación tradicionales como en Internet.



El tenis se ha convertido en uno de los deportes más aclamados en las apuestas online, donde los usuarios tienen a su disposición una gran variedad de partidos durante todo el año. Asimismo, con el desarrollo de la industria del ocio en el ámbito digital, muchos de estos usuarios disfrutan de este entretenimiento y lo combinan con los títulos de casino online. De este modo, se genera una experiencia de 360º, donde el cliente se siente cómodo y establece una relación de fidelidad con la compañía.



Sin embargo, este proceso también se da en las plataformas de streaming, que se han volcado para retransmitir una gran cantidad de eventos deportivos. Así, los espectadores disfrutan de las mejores competiciones a un precio que era impensable hace tan solo unos años, algo que explica el crecimiento de estos nuevos modelos de negocio.



Finalmente, debemos detenernos en la carrera por los Grand Slams, que está cada vez más apretada y donde Djokovic está cogiendo la iniciativa. Por supuesto, si Nadal se impone en el Open de Francia superaría a Federer como el tenista con más títulos de esta categoría, pero todo apunta a que el serbio podrá alcanzarles a lo largo de 2022. Aun así, de momento tendremos que conformarnos con disfrutar de la preparación durante los próximos meses, ya que llegar en buena forma física supone una ventaja competitiva fundamental en este tipo de torneos.

