Djokovic arrasa a Medvedev y conquista su decimoctavo 'Grand Slam' en Australia Con solo unos pocos privilegiados presentes en la Rod Laver Arena, Djokovic saltó a la pista con el objetivo de desequilibrar pronto la contienda Redacción Siglo XXI

domingo, 21 de febrero de 2021, 14:05 h (CET) El tenista serbio Novak Djokovic ha conquistado el título del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, después de superar este domingo en la final al ruso Daniil Medvedev (7-5, 6-2, 6-2), y confirma su dominio en el certamen oceánico para alzar, además, su decimoctavo 'grande'. El balcánico ha vuelto a evidenciar que es casi imbatible en Melbourne Park, donde ha ganado 82 de los 90 partidos disputados y las nueve finales que ha jugado para levantar su noveno entorchado (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 y 2021), que le confirma como el tenista masculino con más títulos en el 'grande' oceánico.



Además, la victoria, resuelta en una hora y 53 minutos, le permite conseguir su decimoctavo título de 'Grand Slam' y presionar a los dos hombres que atesoran más trofeos de este tipo, el suizo Roger Federer y el español Rafa Nadal, ambos con 20. Todo tras el duelo entre, posiblemente, los dos mejores tenistas de la actualidad en pista dura.



Con solo unos pocos privilegiados presentes en la Rod Laver Arena, Djokovic saltó a la pista con el objetivo de desequilibrar pronto la contienda; rompió el primer servicio del ruso y puso el 3-0 en el luminoso, pero Medvedev, que llegaba a la cita con una espectacular racha de 20 victorias seguidas en las últimas semanas, cortó la sangría para devolverle la rotura en el quinto juego y, con el siguiente en blanco, hacer el 3-3.



Comenzó entonces un emocionante intercambio de golpes en el que la fortaleza mental fue determinante, como demostró el número uno del mundo en el definitivo duodécimo juego. 'Nole' necesitó tres pelotas de 'break' y de set, pero no perdonó para iniciar su dominio.



Y es que sus prestaciones subieron en cuando olió sangre, a pesar de que cedió su primer saque de la segunda manga. Hábil subiendo a la red, devolviendo todas las bolas, Djokovic remontó para ganar cuatro juegos consecutivos, desesperando a un Medvedev que pagó sus frustraciones con su raqueta (4-1).

Nuevamente, el balcánico volvió a gozar de dos oportunidades de quiebre para cerrar el parcial, y resolvió en la segunda de ellas. Las cosas se ponían casi imposibles para el cuarto del ranking ATP: nadie había remontado dos sets al número uno del mundo desde 2005, cuando el argentino David Nalbandian doblegó al suizo Roger Federer en la final de la Copa de Maestros.



Una nueva rotura permitió a Djokovic adelantarse 3-0 en la tercera manga, un golpe letal ante el que Medvedev, noqueado, no supo reaccionar. En su primera bola de partido, se vengó de la derrota sufrida ante el ruso en las Finales ATP del año pasado para continuar su persecución a Nadal y Federer por ser el hombre con más títulos de 'Grand Slam' de la historia.



Mientras, Medvedev cae en su segunda final de un 'grande' después de sucumbir también en la final del US Open de 2019, donde Rafa Nadal le privó de la gloria en Flushing Meadows. A pesar de su derrota, se ha asegurado desbancar al austriaco Dominic Thiem del número tres del ranking ATP la próxima semana.

