Signaturit destacada en el ranking FT1000 por segundo año consecutivo Comunicae

jueves, 4 de marzo de 2021, 14:46 h (CET) El Financial Times ha incorporado a la tecnológica española en la posición 129 entre las 1000 compañías con una mayor tasa crecimiento de Europa. Signaturit ocupa la posición 9 de las 55 compañías españolas que forman parte del ranking anual Signaturit, empresa tecnológica española líder en servicios de confianza para firma electrónica, entrega electrónica certificada e identificación electrónica, ha sido elegida para ocupar la posición 129 de las 1.000 compañías europeas que, cada año, destaca el diario Financial Times en su prestigioso ranking FT 1000.

La lista, que es elaborada junto con el portal de estadísticas alemán Statista, destaca a las 1.000 empresas europeas que lograron la mayor tasa de crecimiento anual compuesto de los ingresos entre 2016 y 2019 y, este año, ofrece una instantánea de las empresas más prometedoras en materia de crecimiento en las semanas previas a la aparición del coronavirus.

En el caso de Signaturit, una de las empresas destacadas por su rápido desarrollo, ha tenido un crecimiento del 1.093,6%, y empleando a 121 personas frente a las 5 con las que arrancó en el año 2013.

En una quinta edición, marcada por la pandemia y en la que las empresas europeas se han enfrentado a la ralentización del progreso con una evidente limitación de la actividad empresarial, 55 compañías españolas han logrado distinguirse entre las galardonadas. Cifra que contrasta con las 71 de la cuarta edición, año en el que Signaturit también era integrante del ranking en el que en esta edición ha escalado 5 posiciones, pasando a ocupar la novena posición entre las representantes patrias.

En línea con las dos últimas ediciones, la clasificación refleja el crecimiento alcanzado por las empresas tecnológicas, que dominan con 219 participantes frente a los 189 del año pasado. Además, se añaden las categorías relacionadas con tecnologías financieras y comercio electrónico, que aumenta unas 70 empresas al ranking situando el total en 290.

Para Juan Zamora, CEO y cofundador de Signaturit, “formar parte de este ranking europeo por segundo año consecutivo es un orgullo para todo el equipo. Además, refleja el esfuerzo y talento de nuestro equipo y supone la confirmación del liderazgo de Signaturit en el mercado de los servicios de confianza y buen rumbo de su estrategia de internalización.”

Signaturit ha sabido navegar con éxito las inclemencias de 2020, consiguiendo incluso aumentar su negocio un 40% y su consumo un 212% en confinamiento, lo que le ha llevado a situarse entre los nombres de las compañías que resuenan como los próximos unicornios y ha cerrado 2020 captando la atención del fondo estadounidense Providence, a través de su filial Strategic Growth (PSG). Además, entre su cartera de clientes ya cuenta con empresas líderes en sus sectores de actividad como EY, Acciona, Gartner, eDreams, Mediapro o la aseguradora DAS o AXA, así como a grandes exponentes de los sectores financiero, inmobiliario, sanitario, legal o de los recursos humanos.

