6 trucos que usa un profesional para elegir encimera para la cocina Comunicae

jueves, 4 de marzo de 2021, 11:06 h (CET) Elegir una encimera no es una tarea fácil, es importante que esta sea práctica y funcional y que al mismo tiempo le dé a la cocina una estética y personalidad propia. Por eso, Guialmar, empresa fabricante de cocinas, da las claves para elegir una encimera para la cocina como un profesional La elección de una encimera debe ir mucho más allá del estilo que esta puede aportar a la estancia. La calidad y resistencia deben ser valores ineludibles en la encimera que se escoja. Tal y como señala Guialmar, empresa fabricante de cocinas, “al seleccionar una encimera hay 6 puntos clave de los que no nos debemos olvidar: altura, largo, grosor, embellecedores, limpieza y como no, presupuesto”.

Altura

Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta, dado que una encimera debe estar a la altura correcta para un mayor confort. Este aspecto dependerá primordialmente de los muebles de cocina, ya que las encimeras reposan sobre estos. La altura a la que suelen colocarse es a 90 cm del suelo lo que puede variar en función de las necesidades.

Largo

Ni menos ni más, así lo indican los profesionales. “Cuanto más larga sea una encimera, más caro costará. Por ello, es tan importante y necesario tomar las medidas exactas. Tanto como si nos pasamos como si nos quedamos cortos, es un gran error a la hora de elegir la encimera”.

Grosor

Generalmente, “el grosor de una encimera suele estar entre los 3 y 5 cm aunque esto será en función del material o el estilo que se quiera obtener”.

Copete y embellecedores

Ambas son piezas muy importantes. El copete es una pieza que sirve de remate a la encimera en la parte en contacto con la pared. Así, se logra que no se cuele entre la encimera residuos como el agua, grasa o suciedad. Por su parte, el embellecedor es la pieza que se coloca en las zonas de la encimera que no van ajustadas a la pared. Con esta pieza, se protege el material de golpes y roces. “Aunque parezcan detalles meramente estéticos, lo cierto es que su importancia es igual de funcional que el resto de aspectos a considerar”.

Limpieza

El secreto mejor guardado de los expertos, es que no todos los materiales para encimeras soportan igual el paso del tiempo. Por eso, “siempre recomendamos invertir considerablemente en materiales que se limpien mejor, no porosos, resistentes y muy duraderos, especialmente, si se pretende utilizar continuamente”.

Presupuesto

Como es de esperar, no cuenta con el mismo precio una encimera de material natural que una sintética. Parece simple, pero en Guialmar señalan que “es muy común que los propietarios pasen este detalle por alto. Muchas veces se olvidan de que se trata de inversiones a largo plazo. Un detalle sumamente importante que debe ser recordado”.

Guialmar es una empresa de Madrid fundada en 2004, especialista en la fabricación de cocinas de vidrio y acero inoxidable para la decoración y reforma de todo tipo de hogares.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.