SRTI Park lanza MEA Energy Innovation hub, un polo global de innovación en energía

miércoles, 3 de marzo de 2021, 15:26 h (CET) El hub es un espacio de trabajo colaborativo para fomentar y acelerar el ecosistema, para crear nuevas oportunidades en los sectores de la energía, las bajas emisiones de carbono, el petróleo y el gas. El centro lanzará, ampliará y comercializará empresas tecnológicas a través de iniciativas de innovación como los programas de co-creación, innovación abierta y de aceleración. También desarrollará capital humano y fomentará el compromiso entre el gobierno, las empresas privadas y el mundo académico Sharjah Research Technology and Innovation Park (SRTI Park), en colaboración con la consultora Española de innovación Barrabés.biz, han lanzado MEA Energy Innovation Hub, un espacio destinado a acelerar y crear nuevas oportunidades en los sectores de la energía, bajas emisiones de carbono, petróleo y gas. Con sede en Sharjah pero con vocación global, es la Puerta de entrada en la región a la innovación y el crecimiento empresarial, donde todos los actores del ecosistema energético colaborarán y abordarán los principales retos del sector.

El pasado 28 de febrero se celebró un evento de presentación de MEA Energy Innovation Hub, que se puso en marcha bajo el patrocinio del Ministerio de Energía e Infraestructuras de Emiratos Árabes Unidos.

A este evento asistió H.E. Shail Mohamed faraj Al Mazrouei, Ministro de Energía, que actuó como principal ponente y quien presentó formalmente este nuevo hub. Tras el discurso del Ministro, S.E. Hussain AlMahmoudi, Director General de SRTIP, explicó el programa de actividades de MEA Energy Innovation Hub y los beneficios que supone para las empresas y otros actores del ecosistema formar parte de este polo de innovación.

El centro lanzará, ampliará y comercializará empresas tecnológicas a través de iniciativas de innovación como los programas de co-creación, innovación abierta y de aceleración. También desarrollará capital humano y fomentará el compromiso entre el gobierno, las empresas privadas y el mundo académico.

MEA Energy Hub

MEA Energy Innovation Hub es una plataforma única que impulsa la posición de EAU como polo de innovación. Contará con un consejo de administración y ofrecerá espacios, Sandbox, alianzas y colaboraciones. También atraerá a las startups y a los inversores, así como a la financiación de la I+D (investigación y desarrollo). Los socios y partners interesados son empresas del sector de la energía y otros sectores afines, que colaborarán para resolver los retos de la industria y para crear nuevas soluciones.

El mundo académico y los centros de investigación se beneficiarán de MEA Energy Innovation Hub mediante la transferencia de conocimientos, nuevos proyectos de colaboración, así como el posicionamiento y la creación de iniciativas de I+D.

El hub contará con una intensa hoja de ruta de actividades para que su ecosistema logre el mayor impacto posible en diferentes áreas de oportunidad: abordar retos urgentes (energía de datos, inspección de activos), dar rienda suelta a la innovación emergente (materiales inteligentes, redes integradas, automatizaciones, operaciones remotas) y ecosistemas conectados (suministro de hidrógeno, carbono cero, infraestructuras reutilizables). Además habrán convocatorias globales a startups, programas de aceleración, programas de pilotos para implementar nuevas tecnologías y un Sandbox para mostrar y probar soluciones innovadoras.

El objetivo principal de este hub es responder dar respuesta a los principales retos del sector de la energía con soluciones disruptivas y nuevos negocios de mercado, siempre con la colaboración pública-privada y la co-creación entre startups y empresas.

Sharjah Research Tecnology and Innovation Park

El objetivo de SRTIP es promocionar un entorno que fomente la creatividad y la innovación mediante la creación de un parque atractivo y sostenible, con infraestructuras y servicios de primera clase. El Parque apoya, promueve y desarrolla la innovación dentro de EAU y mejora el status de la región como destino global en los campos de la investigación y la tecnología.

Barrabés.biz

Barrabés.biz es una compañía especializada en innovación, digitalización y emprendimiento que aporta su expertise y conocimientos para ayudar activamente a corporaciones líderes, administraciones públicas, pymes y startups. Impulsa la creación de nuevas soluciones, la detección e implementación de las competencias que demanda la era digital, así como la transformación de la cultura de la organización, la adopción de nuevos hábitos y la colaboración de forma ágil con las metodologías más eficaces e innovadoras.

Además de contar con su propio Venture Builder, Barrabés.biz es capaz de impulsar modelos efectivos de creación y escalado de ecosistemas de innovación gracias a una red global de startups que ha tejido durante sus más de 20 años de experiencia.

