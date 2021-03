Dónde hacerse un test Covid-19 en Madrid con plena fiabilidad

La nueva enfermedad aparecida a finales de 2019, el Covid-19, trae de cabeza a las administraciones y organismos de la salud, además de toda la comunidad internacional. Algo a lo que previamente no nos habíamos enfrentado y que estamos tratando de solventar con las medidas ya conocidas, tales como distanciamiento, lavado frecuente de manos y minimización de salidas. Cualquier precaución es poca ante un virus que sigue siendo un gran desconocido todavía para nosotros.



Pero la llegada de la temporada invernal pone de manifiesto que cualquier catarro o enfriamiento haga saltar las alarmas, no somos capaces de diferenciar si tenemos los síntomas de la enfermedad o se trata simplemente de eso, de algo sin importancia. Para salir de dudas, siempre hay que contar con la realización del Test Covid-19 Madrid de la manera más rápida posible, y en la que se garantice su fiabilidad.

¿Cuántos tipos de tests Covid-19 hay? Actualmente se realizan 3 tipos de pruebas, los análisis serológicos, el test rápido de antígenos y la famosa PCR. Todas poseen características diferentes. Por ejemplo, el test rápido y la PCR determinan si estamos contagiados, aunque la fiabilidad de la última es mayor. En el caso del análisis serológico, se realiza la medición del valor exacto de cada tipo de anticuerpos, siendo medido mediante un análisis de sangre. Nos ayuda a saber además si hemos sido infectados en el pasado, independientemente de haber sufrido síntomas o no.



¿Quién debe someterse a las pruebas Covid-19? Todas aquellas personas que deseen salir de dudas o hayan mostrado algún síntoma. También las que, por cualquier motivo, deban realizar un desplazamiento o viajar al extranjero. Sin una prueba que determine el negativo, es imposible hacerlo. Y es algo con lo que no se admite ninguna excusa, las pruebas negativas son, hoy en día, condición indispensable para realizar ese viaje. Ir al aeropuerto sin ella supone quedarse en tierra automáticamente.



Las pruebas para detectar el Covid-19 son actualmente la única manera de detectar la enfermedad, y si hemos estado en contacto con alguna persona que haya dado positivo, también hemos de someternos a las pruebas y guardar una cuarentena. Evitar la propagación de la enfermedad es tarea de todos y hace que podamos mantenernos a salvo.



¿En cuánto tiempo están disponibles los resultados? Depende del tipo de prueba, porque el test rápido de antígenos supone unos 15 minutos de espera, pero el análisis serológico o la PCR pueden llevar hasta 48 horas. Son factores a tener en cuenta antes de plantear el tipo de prueba que necesitamos, ya que si hemos de hacer un viaje, las pruebas han de hacerse de tal forma que los resultados sean válidos hasta la fecha en que se indique.



¿Son dolorosas las pruebas? No, en el caso de los análisis implican la extracción de sangre mediante la forma clásica de pinchazo en el brazo. El test rápido de antígenos supone la toma de una muestra sanguínea en el dedo, similar a la que se hace en otras pruebas como la comprobación de la densidad sanguínea previa a una donación. La PCR supone la exploración con un largo hisopo en las fosas nasales y, en algunos casos, también la boca. No causan ningún dolor, solo una ligera molestia totalmente pasajera.



¿Qué debo hacer previamente a una prueba Covid-19? No hace falta realizar nada esencial, simplemente abstenerse de consumir alimentos, bebidas y de fumar una hora antes a la realización de estas pruebas. Así se garantiza la fiabilidad de todos los resultados.



¿Cuánto cuestan estas pruebas? Actualmente oscilan entre unos 35 y 120 euros dependiendo de la opción elegida, pero estos precios pueden oscilar debido a la demanda y disponibilidad del material. En todo caso, se trata de unas pruebas asequibles y que aportan una tranquilidad inmediata en caso de ser negativo. En caso de determinar un positivo, sirven para actuar de forma inmediata, iniciando el tratamiento correspondiente y el inicio de un periodo de cuarentena obligado.



Realizarse estas pruebas ya no solo nos proporciona una información valiosa, sino que es la única forma que tenemos actualmente de conocer si la enfermedad nos afecta. la comunidad científica está luchando para identificar las diferentes cepas que surgen, producto de las típicas mutaciones de los virus. Igualmente, haber tenida lista una vacuna efectiva en unos 8 meses es un hito de la industria farmacéutica y los investigadores. Hasta que el Covid-19 sea una enfermedad que no tenga tan alta tasa de mortalidad, debemos extremar todas las precauciones. Estamos ante algo inédito en los últimos 50 años, y es tarea de todos el poder controlar su expansión. Si tu deseo es conocer cuál es tu situación frente al coronavirus o si lo has padecido, pide tu cita y sométete a las pruebas. Todas las garantías de tu centro de detección de referencia en la Comunidad de Madrid.