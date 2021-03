‘Programa Be’, innovación aplicada al bienestar y seguridad de los colaboradores de Allianz Partners Comunicae

miércoles, 3 de marzo de 2021, 05:02 h (CET) La compañía lanza un nuevo programa global para el bienestar, ayudas y beneficios, conciliación e igualdad, y desarrollo profesional de sus empleados Según los datos del último análisis ‘Global Benefits Attitudes Survey’, elaborado por Willis Towers Watson, uno de cada tres empleados en España padece de enfermedades mentales o físicas, y hasta un 25% de los consultados sufre de estrés, depresión o ansiedad.

“Se trata de enfermedades totalmente evitables si las empresas desarrollamos planes de Bienestar dinámicos, adaptándolos a la realidad social y a las necesidades crecientes de nuestros colaboradores”, destaca Amparo Merino, responsables de Bienestar y Prevención de Allianz Partners España.

El mismo informe publicado por Willis Towers Watson, indica que de los más de 40.000 empleados de compañías de todo el mundo encuestados, sólo el 31% ve cubiertas sus necesidades en cuanto a salud y bienestar a través de los programas de su empresa. Esta es sólo una de las razones por las que la empresa líder en Asistencia, Allianz Partners, da vida a su nuevo programa ‘Be, déjanos cuidar de ti’.

“Ya contábamos con el Plan Trabajo-Vida dentro de la compañía, centrado en beneficios y ayudas sociales para empleados, así como del Plan Impulsa, para la mejora del bienestar mental y físico de nuestros colaboradores. Sin embargo, la pandemia está haciendo mella en el estado anímico y físico, e incluso en la capacidad financiera de muchas de nuestras familias, así que hemos creado un programa que integre todos los aspectos que preocupan a nuestros colaboradores y donde podamos ayudarles de forma concreta” explica Amparo Merino.

El Programa Be engloba todas las iniciativas desarrolladas por Allianz Partners para la mejora de la vida de sus empleados y se articula en cuatro grandes ejes: Salud y Bienestar, Desarrollo Profesional, Beneficios y Ayudas Sociales y, por último, Conciliación, Igualdad y Diversidad.

El bloque de Salud y Bienestar tiene como principal objetivo mejorar la salud física y mental de sus colaboradores, generar hábitos saludables dentro de la organización, reducir el estrés y aumentar el bienestar organizacional. El plan de Desarrollo Profesional está dirigido a fomentar la comunicación y el conocimiento interno de la organización por parte de todos sus miembros, así como a promover el desarrollo profesional desde la formación, la promoción interna y el reconocimiento. Beneficios y Ayudas Sociales pretende ofrecer un modelo de compensación y beneficios adaptado a las necesidades de cada empleado. Por último, el plan de Conciliación, Igualdad y Diversidad, plantea iniciativas que promuevan una cultura corporativa inclusiva y que respete el sano equilibrio de la vida laboral y familiar.

El Programa Be es el resultado de múltiples encuestas y talleres de co-creación con empleados en los que se han diseñado distintas acciones adaptadas a la situación actual y respondiendo a la valoración de los empleados sobre las actividades existentes. “Estamos muy contentos de responder con sobresaliente a las expectativas de nuestros compañeros, quienes han indicado hasta en un 85% de las ocasiones, estar “muy satisfechos” con nuestras iniciativas, pero nunca es suficiente: este año hemos mejorado las propuestas, incluido nuevos servicios orientados al empleado, y estamos volcados en mejorar la experiencia de todos nuestros colaboradores”, concluye Amparo Merino.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.