La solución digital para el pequeño comercio en España se llama GOVEO App

martes, 2 de marzo de 2021, 12:42 h (CET)

martes, 2 de marzo de 2021, 12:42 h (CET) El comercio local ya dispone de una plataforma líder para atraer clientes al local y vender online fácilmente en estos meses clave. La manera digital de apoyar el pequeño comercio local Los pequeños comerciantes están haciendo un cambio, una adaptación hacia el mundo digital y Goveo es una solución integral, fácil de usar y de bajo coste, incluso gratis en su servicio más básico.

El pequeño comercio da vida a las calles, a las ciudades, las tiendas donde ver, tocar y probar el producto, con atención personalizada y sobre todo donde llevarse el producto en el momento. El pequeño comercio da un gran servicio a la ciudad y es invertir en la economía loca. El comercio al por menor supone el 5,3 del PIB y gran porcentaje es del pequeño comercio de barrio. Es un sector que venía sufriendo años por la presencia de las grandes cadenas de distribución y por el crecimiento de Internet y ahora como consecuencia del COVID-19 con las restricciones de movilidad, miedo a moverse, y la bajada del consumo han sufrido aún más con un desplome que llega al 8,5% en tiendas unilocalizadas y un 17% en las pequeñas cadenas.

Ahora cuentan con una solución SMART con buena aceptación donde el pequeño comercio se está uniendo y se está convirtiendo en un gran mercado de pequeño comercio.

Goveo funciona de dos maneras:

La primera es el GEOescaparate que muestra los productos de las tiendas de alrededor, con los metros exactos, (por Geolocalización) así se puede descubrir el producto ON (en el móvil) y luego comprarlo OFF en la tienda con todas las ventajas que supone.

La segunda es un gran MarketPlace (Local y Nacional), grande, fuerte, donde poder comprar/vender online con todos los servicios de pago y logística integrados.

"Está nueva plataforma supone la digitalización rápida y sencilla del comercio. En 5 minutos, tras un breve formulario, el comercio ya puede publicar sus productos haciendo una foto con el móvil y listo. Es la hora de transformarse".

Además, sorprende que Goveo funciona como una red social de tiendas, donde el usuario puede seguir sus tiendas favoritas, contactar por chat, también comenta su CEO Guillermo Moraga "que pronto los comercios podrán comunicar por vídeo mucho mejor todas sus bondades que los hacen únicos".

Goveo cuenta ya con más de 600 comercios repartidos por todas España, y más de 3.000 comercios en proceso gracias a los contratos y acuerdos con Ayuntamientos y Asociaciones de Comercio de toda España.

Es difícil eliminar a todo un sector, pero si es necesario que se transforme en este momento GOVEO es un modelo innovador y completo para que el pequeño comercio se una y se potencie un gran Mercado alternativo para competir con plataformas puramente online.

"¿Te unes a apoyar el pequeño comercio y hacer SmartShopping a través de Goveo?"

Más información acerca de Goveo App.- https://www.goveo.app/

