Grupo Castilla lanza junto a Wagestream el revolucionario servicio de salario en tiempo real

martes, 2 de marzo de 2021, 12:02 h (CET) Un acuerdo exclusivo para ofrecer un servicio de salario en tiempo real a más de 1 millón de personas gestionadas con el software de RRHH de Grupo Castilla Grupo Castilla, compañía de tecnología y conocimiento en Recursos Humanos, lanza un nuevo servicio digital e innovador para todos los empleados y empleadas de sus clientes. Este nuevo módulo permite el acceso en tiempo real, al salario ya trabajado gracias a la alianza con Wagestream, startup inglesa líder mundial en su segmento. Esta innovadora prestación en forma de app, permitirá que las personas trabajadoras disfruten de su sueldo en cualquier momento del mes, mediante solicitudes realizadas de una forma muy sencilla, inmediata y autónoma.

Se trata de una iniciativa transformadora y muy novedosa en la gestión de personas, ya que permite ofrecer una solución al cliente final que combina las fortalezas tecnológicas de ambas compañías (HCM-Human Capital Management y Fintech, respectivamente).

Wagestream, fundada en 2018 en Londres por Peter Briffett y Portman Wills con un propósito social, es una Fintech que tiene como misión proveer de mayor salud financiera a las personas empleadas y permitirles planificar, ahorrar y acceder a sus ganancias en tiempo real, así como desbloquear las presiones del ciclo de pago mensual de la nómina. Entre sus fundadores y patronos destacan organizaciones anglosajonas como Fair By Design y Big Society Capital comprometidas con un futuro laboral más equitativo.

El nuevo servicio llega en un momento muy necesario para muchas personas y familias. Precisamente, los propios estudios de Wagestream aseguran que el 77% de los usuarios se sienten menos estresados, el 43% no han tenido que pedir un préstamo y el 38% han evitado entrar en deuda. Gracias a este servicio, además, se incrementa la motivación de la plantilla, mejora el sentido de pertenencia a la organización y se reduce el absentismo laboral.

Hugo Olaizola, CEO de Wagestream España, asegura que “tengo la certeza de que esta alianza facilitará la estabilidad financiera de miles de personas, especialmente en los tiempos que corren e incrementará la salud y bienestar de las plantillas. Esto favorecerá una opinión más positiva hacia la empresa para la que trabajan, después de utilizar este nuevo servicio o simplemente sabiendo que lo tienen a su alcance”.

Por su parte, Carles Castilla, CEO de Grupo Castilla, añade que “nos ilusiona empezar este 2021, año clave para la recuperación del país, pensando y trabajando en iniciativas que ayudan a los profesionales de la gestión de personas, con nuevas herramientas para el bienestar financiero y emocional de sus colaboradores y colaboradoras. Alianzas como ésta refuerzan el compromiso de ambas compañías por las acciones de Responsabilidad Social Corporativa”.

El servicio de Wagestream estará próximamente disponible en exclusiva, para todos los clientes de Grupo Castilla que dispongan de su solución de gestión de nómina y Recursos Humanos. Con esta alianza, Grupo Castilla refuerza su foco por las personas y ofrece nuevos recursos a las organizaciones españolas, para contribuir en el proceso de reactivación social, empresarial y económica.

