Desaparecen las bolsas de plástico tradicionales: 12 razones por las que cambian los supermercados en 2021

lunes, 1 de marzo de 2021, 15:19 h (CET) El 1 de enero de 2021, las bolsas más comunes desaparecerán de los supermercados y comercios. Las únicas que se podrán comercializar son las bolsas de papel, que son las bolsas más ecológicas y respetuosas con el medio ambiente, y por las que apuestan tiendas online como en La Tienda Del Rollo. Las bolsas compostables muy ligeras de menos de 15 micras se utilizarán para alimentos a granel como la fruta. Las bolsas compostables muy ligeras de menos de 50 micras, se entregan en los puntos de ven La bolsas de papel que se comercializan en tiendas online com La Tienda Del Rollo, serán gratuitas en cualquier establecimiento, ya sea comercio, tiendas de alimentación, farmacias o restaurantes, ya que no están gravadas con ningún impuesto por ley.

Sin embargo, el ministerio establece que las bolsas de plástico compostable que tengan un espesor (entre 15 y 49 micras) se deberán seguir cobrando.

También se cobrarán aquellas de menos de 15 micras "empleadas en otros usos diferentes a los señalados para las bolsas muy ligeras", es decir, para alimentos a granel o por razones de higiene.

Las razones por las que se apuestan por el uso de las bolsas de papel son las siguientes:

- Frenan las emisiones de CO2: El papel absorbe las emisiones de dióxido de carbono. Esto contribuye a que la huella de carbono sea menor y la contaminación se reduzca, también.

- Contribuyen a reducir el cambio climático: Gracias a la industria del papel se mantienen grandes bosques que se van repoblando de manera continua. Los árboles son los pulmones del planeta y su abundancia ayuda a renovar el aire.

- Son biodegradables: Si por alguna casualidad una bolsa de papel cayera en los campos o cultivos desaparecería en poco tiempo pudiendo llegar a convertirse en abono. El impacto en el ecosistema es mínimo, algo que los consumidores agradecen.

- Son reutilizables: la vida útil de una bolsa de papel es muy amplia. Los clientes pueden integrarlas, fácilmente, en su vida cotidiana en muchas ocasiones. Incluso, estas bolsas pueden acabar en otras manos y continuar esa reutilización.

- Apuestan por los bosques: Las certificaciones ecológicas de las bolsas de papel aseguran que por cada árbol talado se plantan cuatro más, por lo que ayuda a que crezca la masa forestal. Ésta es de vital importancia para los seres humanos y también para el resto de seres vivos, como los animales, y su bonanza es también la de ellos.

- Son reciclables: De este modo las materias primas con las que se han confeccionado pueden ser convertidas en otro producto de papel. Esto permite consumir menos materia prima, lo que tiene un menor impacto sobre el medio ambiente.

- Comunican: Es una excelente herramienta publicitaria que pasea la marca por las calles de las ciudades. Tiene un gran poder para hacer no solo visible sino, también, masivo el mensaje que vuestra firma quiere transmitir.

- Se caracterizan por su resistencia. En la Tienda del Rollo se trabaja con bosas de papel compostables de de 100 gramosde grosor y de 120. Es un material, que garantiza a los consumidores el transporte seguro de sus productos.

- Son económicas. Resultan ser un envoltorio muy asequible, incluso para los presupuestos más limitados. De hecho, la economía es uno de los puntos fuertes de estas bolsas.

- Son muy variadas en formato. Pueden tener forma pequeña y compacta. Ser verticales y estrechas, como las que transportan botellas. Más cuadradas y de tamaño mediano para llevar objetos ligeros. Apaisadas para dar una imagen de exclusividad. Grandes y de fuelle en la base para artículos voluminosos.

- Fidelizan muy bien. Son un packaging ideal para ofrecer a vuestros compradores una experiencia de compra inmejorable. Aparte de su eficacia, tienen presencia suficiente como para ser obsequios que enamoren no solo en tienda, también en ferias o eventos. Pueden funcionar muy bien como envoltorios de regalo, de esta forma, vuestros clientes las usarán del mismo modo y ahorrándoles dinero.

- Personalizables: Una marca puede diferenciarse, también, mediante sus envoltorios, sobre todo si van identificados con su logotipo. El papel es un material agradecido y pueden estamparse sobre él diseños de diversos colores con un buen acabado.

