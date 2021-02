Más del 60% de la población recurre a agentes especializados para informarse sobre los seguros de salud Comunicae

viernes, 26 de febrero de 2021, 10:54 h (CET) Según apunta la encuesta realizada por Roberto Álvarez, más del 60% de las familias españolas desea tener un asesor a la hora de contratar su seguro de salud , pero ¿por qué? Una de las familias entrevistadas afirmaba que, aunque su estado de salud es realmente bueno, deseaban contratar un seguro que les permitiera efectuar chequeos médicos anuales y poder recurrir a él en caso de emergencia. Para ello, acudieron a su asesor, quien les mostró un plan de seguros ideal conforme a sus necesidades. Él les explicó lo que abarcaba, a qué centros médicos podían asistir, las cuotas y otros detalles. “Todo el proceso fue sencillo, transparente y lo mejor fue que no existieron letras pequeñas”, añaden.

Contar con un servicio médico que permita mantener un buen estado de salud es muy importante. Al tratarse de la sanidad privada, sin embargo, hay veces en las que resulta complicado saber qué hacer o cómo proceder a la contratación de mencionado servicio. Es aquí donde entra en juego el papel de los asesores especializados. Estos profesionales se encargan de brindar la guía y apoyo necesarios para buscar un seguro de salud que se adapte a sus necesidades específicas y a las de su familia, haciendo que cada vez más personas acudan a ellos.

Sin embargo, existen muchas aseguradoras, y saber cuál escoger también puede ser complicado. Aquí, escoger un especialista en seguros de salud, como el agente de Aseguramos Salud, significa disponer del mejor equipo de trabajo para encontrar el plan que mejor se adapte a las circunstancias de cada uno.

Los asesores muestran diferentes opciones de seguros basándose en las respuestas de los futuros asegurados a una serie de preguntas sobre su situación concreta. En este sentido, como no están vinculados a ninguna empresa, ofrecen servicios relacionados con diferentes compañías, de las cuales se puede escoger la opción que mejor responda a las necesidades de cada persona.

Como la prioridad de estos profesionales es satisfacer las necesidades del cliente, fidelizar y cuidar sus intereses, además de buscar el mejor plan de seguro, actúan como asesores y consultores, es decir, permiten que el cliente obtenga la respuesta a sus dudas en el momento que lo necesite.

También, facilitan el trabajo en todo lo que respecta a la realización de los diferentes trámites que supone la contratación de seguros, y esto es gracias a que están instruidos en todo lo que tiene que ver con la salud privada.

Se trata en definitiva de profesionales especializados en una serie de tareas que, si bien puede hacer uno mismo, resultan complicadas debido a la variedad de compañías aseguradoras y de seguros presentes en el mercado a la hora de contratar un servicio que se adapte a las necesidades concretas de cada uno.

Existen servicios de seguros dentales, sin hospitalización, seguros de cuadro médico (con copago y sin copago), para mayores, seguros con reembolso y muchos más. Cada uno de ellos está orientado a satisfacer una necesidad diferente, para acertar, es mejor recurrir a un experto.

Los resultados demuestran que contar con un asesor de seguros de salud es muy beneficioso y aumenta el porcentaje de personas satisfechas con el servicio de salud contratado. Pues brindan asesoramiento de forma totalmente personalizada, garantizando un servicio transparente, con gestiones rápidas y sencillas, que evitan caer en errores. Todo apunta a que contar con un asesor profesional es sinónimo de garantía.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.