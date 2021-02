Mejores productos de domótica de Xiaomi y dónde encontrarlos ​¿Dónde comprar los mejores productos de Xiaomi en España? Redacción Siglo XXI

jueves, 25 de febrero de 2021, 16:39 h (CET) Uno de los sectores de la tecnología que mayor crecimiento y potencial tiene es el de la domótica o de la tecnología aplicada a las mejoras sustanciales del hogar. Xiaomi es una de las marcas que más ha invertido en el sector, tanto bajo su firma como de sus marcas independientes, siempre con la misma relación calidad-precio que le caracteriza.

¿Dónde comprar los mejores productos de Xiaomi en España?

Al momento de comprar productos de Xiaomi en España se debe siempre revisar que dichos productos estén homologados, que tengan el mejor precio posible y que la garantía de 2 años se cumpla, así como también que el servicio técnico sea de calidad para que la satisfacción del usuario sea completa. Por esa razón, ByMitu, reseller autorizado de Xiaomi en España, es la mejor opción no sólo para comprar los productos de domótica que la marca ha fabricado, sino para comprar cualquier producto relacionado con Xiaomi, con las totales garantías de satisfacción que genera tener un distribuidor autorizado.



Domótica Xiaomi

Una vez conocido lo anterior, es necesario hacer mención a la variedad de productos que Xiaomi tiene dentro del mercado de la domótica, utilizando en muchas ocasiones a sus decenas de marcas independientes, pero que trabajan bajo la misma filosofía de aportar el máximo valor al menor precio de venta posible, y que a través de un distribuidor autorizado en España se podrán conseguir todavía por un coste óptimo y de gran valor para el usuario.



Entre los aparatos para el hogar que se pueden encontrar en ByMitu, cabe destacar los siguientes:



Router 4A: uno de los principales aparatos para la conexión de todo el sistema de domótica de Xiaomi. Desde luego, es un router al uso, por lo que se puede utilizar para la conectividad a internet, pero destaca por poder conectar hasta 128 equipos con doble banda, por lo que es ideal para un sistema de ‘smart home’.



Higiene del hogar: dentro de este campo, Xiaomi ha lanzado a través de la línea Vacuum, dos productos interesantes. El primero, la Handheld Vacuum Cleaner, una aspiradora de mano bastante cómoda y práctica; y el Vacuum 1C, su robot aspirador, que además de ser cumplidor y bastante cuidado desde la estética, es de los más baratos que se puedan encontrar. Finalmente, pero no tan ocupado por la limpieza como sí por la salud, el modelo Mi Air Purifier es el elemento adecuado para mantener la salud del aire del hogar en buenas manos, ahora que es tan necesario por pasar las personas un mayor tiempo en casa. Eso sí, se necesitarán varios para una casa completa, ya que

Xiaomi lo recomienda para estancias de hasta 32 m2.



Iluminación: la línea Yeelight es la más famosa dentro de los productos de iluminación inteligente de Xiaomi. La bombilla, el producto más económico, tiene una vida útil de más de 12 años y se sincroniza perfectamente con servicios de terceros, como IFTTT, admitiendo programación tanto de horario como de color. Yeelight también ofrece una lámpara de mesa de noche, elegante y minimalista, para quienes busquen una iluminación más elitista. Por su parte, la Smart Ceiling Light es una gran lámpara inteligente diseñada para el salón o estancias principales, gracias a su alta potencia.



Termostato: el sensor de temperatura de Mijia es uno de los más baratos y de los más compactos y livianos que existen. Sin embargo, es tan sencillo de utilizar y de instalar que permitirá que todo el hogar tenga la temperatura adecuada, gracias a sus mediciones.



Cocina: en China, Xiaomi se ha destacado como un fabricante de electrodomésticos conectados desde hace mucho tiempo. En los últimos años sus productos han llegado a España -gracias, desde luego, al papel de distribuidores autorizados, como ByMitu-, y productos como Mi Rice Coocker, una fantástica y minimalista arrocera; Mi Smart Electric Kettle, un hervidor de agua eficiente y poderoso a la vez; y finalmente la placa de inducción Mi Home Induction Cooker, barata y cumplidora.



