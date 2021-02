IFET y PrimerFrame reabren las puertas de su instituto Comunicae

jueves, 25 de febrero de 2021, 10:54 h (CET) Con una nueva edición de los Másteres de Animación 3D y Videojuegos, que darán la posibilidad a sus estudiantes de participar en los más importantes eventos del sector El aprendizaje no puede y no debe pararse. Por este motivo, los institutos de formación IFET y PrimerFrame reabren sus puertas a todos aquellos que quieran retomar sus recorridos formativos para convertirse en profesionales de la Animación 3D y los Videojuegos.

Siguiendo los protocolos de bioseguridad contra la pandemia causada por el virus Covid-19, que garantizarán la seguridad de los estudiantes y profesores, en febrero y marzo darán inicio los Másteres de Animación 3D y de Videojuegos. Estos están orientados a quien tiene ya experiencia o quiere especializarse, pero también para aquellos que tienen una fuerte pasión y desean transformarla en su futuro trabajo.

IFET y PrimerFrame ponen a disposición de los participantes profesores altamente cualificados y programa de última generación. Gracias a su colaboración con las compañías mas punteras del sector como SideFx Houdini, Bandai Namco, Pixar’s RenderMan, Asus y Wacom, garantizan una formación adaptada al mercado actual y sus necesidades.

Lecciones teóricas y clases prácticas se integran dando a los estudiantes la oportunidad de realizar proyectos y aplicaciones reales en las que desarrollan su propio cortometraje en grupo o demo para videojuego. Los trabajos de los estudiantes se presentan a las más importantes ferias y eventos del mundo de la animación y los videojuegos. Durante las precedentes ediciones de estos másteres la escuela ha acumulado más de 100 premios y 550 selecciones que confirman la excelencia de la formación que ofrecen.

Durante las siguen semanas estarán abiertas las inscripciones para cubrir las últimas plazas. En el caso de aquellos que se encuentren aún indecisos en la definición de su trayecto educativo, el equipo formativo de IFET está a disposición de los interesados, para realizar entrevistas de orientación y visitas virtuales de la escuela, que pueden ser reservadas a través del email formacion@ifet.es.

Máster en animación: un recorrido formativo con duración de 18 meses, durante los que los participantes aprenderán a desarrollar su propio proyecto de animación y a implementar programas de última generación. De la modelación a las técnicas de iluminación y efectos especiales, el curso cubre todos los aspectos fundamentales de la realización de un film de Animación 3D.

Máster en videojuegos: Si en el Máster de Animación el proyecto final es un cortometraje, el Máster de Videojuegos no se iba a quedar atrás. Los alumnos de este programa culminan su formación con la producción progresiva de un videojuego, a lo largo de los 11 meses del curso. Una vez realizada la formación en Videojuegos, la escuela presenta el proyecto de los alumnos en las más importantes ferias y eventos de los videojuegos en España como: Gamelab,NiceOne Barcelona, Gamergy, DreamHack o Fun & Serious.

Quiénes son

IFET meets PrimerFrame - PrimerFrame, renombrada escuela de animación y videojuegos de Valencia, vencedora de un premio Goya y de numerosas nominaciones, da en concesión a IFET la coordinación didáctica de su oferta formativa.

IFET es un Instituto de Formación Europea de Tecnología especializado en el sector de la formación a nivel internacional. Como responsable de la coordinación de toda la oferta formativa de PrimerFrame, IFET se ocupará de los aspectos organizativos y didácticos; favoreciendo el aprendizaje práctico y el desarrollo profesional de los estudiantes; además de fortalecer el trabajo colaborativo entre los dos institutos en la consecución de su objetivo común: una formación innovadora e integral de sus alumnos para impulsar su incorporación en el mundo laboral.

Para más información, contáctanos:

IFET - Instituto de Formación Europea de Tecnología

Raquel García Aneiros - Directora de IFET

direccion@ifet.es

Página web: www.ifet.es

Facebook: https://www.facebook.com/institutodeformacioneuropeadetecnologia

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas IFET y PrimerFrame reabren las puertas de su instituto wowmovil analiza el éxito de los móviles más vendidos El Torb Cerdanya, el licor de sobremesa de la gastronomía ceretana que recomienda el Hotel Esquirol TopMóviles analiza los mejores móviles gama media Opel Divisa, primer concesionario de Sevilla que mostrará el Nuevo Opel Mokka antes de su comercialización