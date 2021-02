Netflix anuncia el rodaje de dos nuevas películas españolas y repasa lo previsto para 2021 y 2022 ​A mil kilómetros de la Navidad llegará a Netflix en las Navidades de 2021 y La Bestia y Las niñas de cristal a partir de 2022 Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 24 de febrero de 2021, 13:25 h (CET) Netflix anuncia el inicio de producción de dos nuevas películas españolas y hace un repaso del cine local que vendrá a lo largo de 2021 y a partir de 2022. Una apuesta por la diversidad de contenido y el talento de nuestro país:



La bestia La Bestia, ópera prima de David Casademunt, protagonizada por Inma Cuesta (El desorden que dejas), Roberto Álamo y Asier Flores (Dolor y Gloria), inició su rodaje a principios del mes de febrero en un impresionante páramo de la provincia de Teruel. La localización es “un elemento fundamental para adentrarse en la historia”, destacan sus productores Joaquín Padró, Mar Targarona y Marina Padró, quienes transmiten su ilusión por volver a trabajar con nuevos talentos como el director David Casademunt y los coguionistas Fran Menchón y Martí Lucas, y “en el género que más nos gusta: el terror”.



La bestia narra la historia de una familia que vive aislada del resto de la sociedad y cuya tranquilidad se ve perturbada por la presencia de una criatura aterradora que pondrá a prueba los lazos que les unen. Producida por Rodar y Rodar, la película formó parte de la primera edición de La Incubadora de ECAM.



Las niñas de Cristal

El 8 de febrero dio comienzo en Madrid el rodaje de Las niñas de cristal, la nueva película del director Jota Linares para Netflix tras ¿A quién te llevarías a una isla desierta?, quien vuelve a contar con María Pedraza como protagonista. La actriz y bailarina se pone en la piel de Irene, la sustituta de la gran estrella del Ballet Clásico Nacional tras el inesperado suicidio de esta última, bajo las órdenes del coreógrafo Antonio Ruz.



La cinta, escrita por el propio Jota Linares y Jorge Naranjo, cuenta con un elenco de actores noveles encabezado por Paula Losada, todos ellos bailarines profesionales, junto a los que también veremos a Mona Martínez, Marta Hazas, Ana Wagener, Olivia Baglivi, Juanjo Almeida y Fernando Delgado. Un reparto de lujo para el proyecto más personal del director: “La película habla a través de la ficción de todas mis obsesiones y sobre mi necesidad, igual que la de toda mi generación, de encontrar un lugar en el mundo. Tenía muchas ganas de hablar del miedo y de los lugares que, inconscientemente, creamos para protegernos de él”. Producida por Federation Spain, la filial española de la internacional Federation, que apuesta por las alianzas con los nuevos talentos que buscan consolidarse a nivel nacional e internacional, tal y como apunta Nacho Manubens, productor de la película junto a Juan Solá, Toni Sevilla y Mark Albela.



A mil kilómetros de la Navidad También en febrero, ha reanudado su rodaje la comedia navideña dirigida por Álvaro Fernández Armero A mil kilómetros de la Navidad. Primero en Arties, una pequeña población situada en el Valle de Arán, y después en Benasque y otras localidades cercanas de la provincia de Huesca. La película, producida por Kiko Martínez (Orígenes Secretos) y Nadie es perfecto, alargará unas semanas más su producción a lo largo de diferentes localizaciones de Segovia, Madrid y Guadalajara. Junto al protagonista de la cinta, Tamar Novas (El desorden que dejas), podremos ver a Andrea Ros (¿A quién te llevarías a una isla desierta?), Peter Vives (Velvet, El tiempo entre costuras), Fermí Reixach (La fría luz del día) y Verónica Forqué (Días de Navidad) .



A mil kilómetros de la Navidad llegará a Netflix en las Navidades de 2021 y La Bestia y Las niñas de cristal a partir de 2022



Empezando por el inminente estreno este viernes 26 de febrero de Loco por ella, dirigida por Dani de la Orden y protagonizada por el nominado al Goya a Mejor actor de reparto por Adú Álvaro Cervantes y la nominada al Feroz a Mejor actriz de reparto de serie de TV por Patria Susana Abaitua, a lo largo de 2021 también llegarán a Netflix otros estrenos de cine españoles ya anunciados con anterioridad:

La comedia romántica Fuimos Canciones, basada en la bilogía bestseller de Elísabet Benavent Canciones y recuerdos, aunque conservando el nombre de la primera novela, y producida por Zeta Studios. La cinta está dirigida por Juana Macías, nominada al premio Goya a Mejor dirección novel por su película Planes para mañana y directora de la exitosa película Bajo el mismo techo, y cuenta con Laura Sarmiento como guionista. Encabezan el reparto María Valverde (Tres metros sobre el cielo, Tengo ganas de tí, La flaqueza del bolchevique) y Álex González (El Príncipe, Vivir sin permiso, Tierra de lobos) junto a Elísabet Casanovas (Merlí), Susana Abaitua (Loco por ella), Eva Ugarte y Miri Pérez-Cabrero.



XTREMO, un thriller de acción protagonizado por el actor especialista en artes marciales Teo García, Óscar Jaenada (Luis Miguel: La serie, Oro, Loving Pablo, Piratas del Caribe 4: En Mareas Misteriosas), Óscar Casas (Jaguar, Siempre Bruja, Instinto), Andrea Duro (Velvet Colección, La catedral del mar), Sergio Peris-Mencheta (Rambo: Last Blood, La catedral del mar, Isabel) y Alberto Jo Lee, entre otros. Dirigido por Daniel Benmayor (Bienvenidos a Edén), escrito por Iván Ledesma y basado en una historia de Teo García y Genaro Rodríguez. La película cuenta con la colaboración especial de los actores ganadores de uno y tres Premios Goya respectivamente Luis Zahera y Juan Diego y está producida por Showrunner Films, productora fundada por Vicente Canales y Julieta Videla.



Y a partir de 2022 podremos ver Centauro, el adrenalínico thriller dirigido por Daniel Calparsoro (Cien años de perdón), basado en la película original Burn out, y protagonizado por Àlex Monner (Vivir sin permiso, La próxima piel), Begoña Vargas (Bienvenidos a Edén, Alta Mar) y Carlos Bardem (Pickpockets, Celda 211). Y Amor de madre, una comedia dirigida por Paco Caballero (Perdiendo el Este) y protagonizada por Carmen Machi (Criminal) y Quim Gutiérrez (El vecino), quienes interpretan a un joven al que acaban de dejar plantado en el altar y a su madre, que decide acompañarle en su luna de miel para no perder el dinero del viaje.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Netflix anuncia el rodaje de dos nuevas películas españolas y repasa lo previsto para 2021 y 2022 ​A mil kilómetros de la Navidad llegará a Netflix en las Navidades de 2021 y La Bestia y Las niñas de cristal a partir de 2022 Amazon Prime anuncia una nueva entrega de la serie Amazon Original All or Nothing con la Juventus La nueva docuserie italiana Amazon Original, All or Nothing: Juventus, seguirá al equipo durante la temporada 2020/21 "El cine lo hacemos todos", el lema del spot de los Premios Goya 2021 Antonio Banderas y María Casado protagonizan las piezas promocionales, que se emitirán en TVE, salas de cine y Renfe Del corte familiar al destape: todas las pelis de la Dúrcal en Flix Olé Repasamos una intensa década de éxitos cinematográficos en España y Latinomérica Filmin, en colaboración con el Instituto Polaco de Cultura, conmemora el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto Tres documentales polacos, inéditos en España hasta la fecha, se estrenan en Filmin el próximo 27 de enero