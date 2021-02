Uno de los eventos del año: la semana de la moda en Londres

La Semana de la Moda de Londres, que tendrá lugar entre los días 19 y 23 de febrero, será completamente digital. En ella, se presentarán las colecciones para la próxima temporada otoño-invierno 2021/2022. Un evento con mucha historia, tal y como repasa el casino en línea especialista en roulette Betway en un exhaustivo análisis.

Cuando nos preguntamos sobre la programación de los actos este año, el British Fashion Council anunció que ellos “oficialmente integrarían sus colecciones para hombre en los espectáculos de moda para mujeres, creando la semana de la moda sin género”.

Hay 27 diseñadores confirmados como parte del evento de salas de exposición digitales de esta temporada. Estos diseñadores contarán con el apoyo de una transmisión dedicada en la sección Explore.



Los diseñadores participantes son Av Vattev, Bianca Saunders, Carlota Barrera, Completedworks, Cristiana Alagna, Daniel Crabtree, Danshan, Edward Crutchley, Eftychia, Fashion East, Fiona O'Neill, Harem London, Helen Kirkum, Ingrid Kraftchenko, Jordanluca, Kaushik Velendra, Linus Leonardsson, Lyph, Masha Popova, N Palmer, Nicholas Daley, Olubiyi Thomas, Parnell Mooney, Qasimi, Sweetlimejuice, The Backward Vendor y Tolu Coker.



Los aspectos más destacados de esta temporada incluyen lanzamientos de colecciones y eventos digitales de las marcas establecidas y casas de lujo internacionales Dunhill, Emilia Wickstead, Edward Crutchley, Marques 'Almeida, Molly Goddard, My Wardrobe HQ x Belstaff, Osman, Palmer//harding, Preen by Thornton Bregazzi, Qasimi, Roksanda, Simone Rocha, Temperley London, Tiger of Sweden, Tod's, Central Saint Martins MA Fashion y Victoria Beckham.

Otros aspectos destacados del calendario incluyen eventos digitales y lanzamientos de colecciones del talento creativo de Ahluwalia, Art School, Bethany Williams, Bianca Saunders, Eftychia Isosceles, Matty Bovan, Nicholas Daley, Per Götesson, Richard Quinn, Roker y Supriya Lele.



Los nuevos participantes del calendario oficial de esta temporada son Apujan, av vattev, Bmuet(te), Completedworks, Eirinn Hayhow, Geo, IA London, Jenn Lee, Kaushik Velendra, Labrum London, Maxxij, Mithridate, Olubiyi Thomas, Published By, Ray Chu, Tokio James y Yuhan Wang. Con todos estos ingredientes, y aunque sea vía streaming, millones de personas disfrutarán con uno de los acontecimientos del sector del año. Londres es sinónimo de moda, y en este 2021 volverá a demostrarlo como lo ha hecho a lo largo de la historia.