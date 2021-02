Prosal Limpiezas, 30 años al cuidado de la higiene de todos Comunicae

martes, 23 de febrero de 2021, 15:38 h (CET) Líder en su sector, esta empresa dedicada a los trabajos de limpieza se pone más que nunca al servicio de la sociedad en un momento crucial La higiene y la limpieza han pasado a un primer plano especialmente en los últimos meses después de la irrupción del Covid-19 y sus devastadoras consecuencias. Sin embargo, en Prosal Limpiezas llevan más de tres décadas dando una importancia capital a la pulcritud en espacios públicos y privados, mejorando así el día a día de todos los ciudadanos.

Esta empresa de raíces almerienses y con delegación en Granada lleva desde 1990 liderando un sector en el que la excelencia no es suficiente y la obligación de mejora es casi diaria. Buena fe de ello pueden dar sus más de 600 colaboradores y 1.000 clientes en la actualidad. Todos ellos, desde pequeñas oficinas hasta áreas especializadas de limpieza, pasando los principales centros comerciales de ambas provincias, forman parte de una gran familia avalada por la atención personalizada y la fiabilidad demostrada a lo largo de los años.

Prosal Limpiezas también está presente en centros educativos, centros deportivos, comunidades de vecinos, concesionarios, obras, naves y polígonos industriales. No obstante, su mejor carta de presentación no es el dónde, sino el cómo, pues Prosal siempre muestra un firme compromiso a la hora de ofrecer un amplio abanico de servicios más o menos especializados que satisfagan las necesidades de cada cliente: servicios generales de limpieza, limpieza de garajes, servicios de conserjería, servicios auxiliares, limpieza de grafitis, limpieza de cristales, pulido y cristalizado, desinfección, desratización o incluso control y prevención de la Legionella.

Para llevar a cabo su labor, Prosal Limpiezas pone a disposición de sus colaboradores los medios y materiales de alta calidad más adecuados y escogidos por profesionales específicamente para cada ocasión. Además, con objeto de preservar el medioambiente, Prosal cumple a rajatabla con los requisitos impuestos por el reglamento técnico de detergentes y la legislación vigente sobre biodegrabilidad.

Entre las distintas armas con las que Prosal vela por la limpieza y la higiene destacan las máquinas fregadoras y barredoras con conductor sentado o manuales, carritos de limpieza, pulidoras, aspiradores industriales, aspiradores de mano, máquinas de mano fregadoras, máquinas de agua a presión, máquinas abrillantadoras, pulidoras para peldaños de escaleras, máquinas para moquetas o una plataforma móvil de 12m de altura para limpiar cristales y fachadas.

A todo lo anterior hay que añadir la puesta en marcha de una metodología que estudia las necesidades de cada cliente para aplicar las técnicas más adecuadas en cada caso. El equipo de Prosal confecciona un servicio específico teniendo en cuenta las características de cada superficie de trabajo y tratando del imitar al máximo el consumo de agua.

La experiencia obtenida tras más de tres décadas de servicio ha propiciado que Prosal Limpiezas lidere actualmente un sector que se ha convertido en pilar fundamental en la lucha contra el Covid-19. En este sentido, esta empresa utiliza maquinaria desarrollada por la Nasa y certificada por Space Technology a la hora de limpiar y desinfectar aire, prendas y superficies para hacer frente a la mayor amenaza sanitaria e higiénica de la historia reciente.

La experiencia en estos 25 años en el sector de la limpieza y de los 10 años como empresa autorizada de Desinfecciones y plagas a través del Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas (ROESBA) ha demostrado que la limpieza debe de ir siempre acompañada de una desinfección y en estos momentos “de una desinfección con mayúsculas y profesional”. A parte del equipamiento y de maquinaria (pulverizadores, nebulizadores en frio, termonebulizadores), y apoyándose en las nuevas tecnologías como los generadores de peróxido de Hidrógeno hacen que el trabajo de empresas como Prosal se efectué con total confianza.

