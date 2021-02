Marcos Huergo, nuevo director general de LHH para el Sur de Europa Comunicae

lunes, 22 de febrero de 2021, 14:06 h (CET) LHH es la división del Grupo Adecco y líder global en el acompañamiento a las organizaciones en sus procesos de transformación y en la gestión y transición de las carreras profesionales Marcos Huergo ha sido nombrado nuevo director general para el Sur de Europa en LHH, división del Grupo Adecco y líder global en el acompañamiento a las organizaciones en sus procesos de transformación y en la gestión y transición de las carreras profesionales.

Marcos, natural de Oviedo, es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Diplomado en Estudios Avanzados (Suficiencia Investigadora), por la Universidad de Oviedo y postgrado en Business Administration por la University of Limburg (Maastricht, Holanda). Actualmente, es profesor del Máster en Dirección de Empresas- MBA Ejecutivo del Instituto Universitario de la Empresa (IUDE) de la Universidad de Oviedo.

Comenzó su actividad profesional como Profesor Asociado de Organización de Empresas en la Universidad de Oviedo, desarrollando actividades de investigación y docencia en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. En 1998, arrancó su trayectoria profesional en el ámbito de la consultoría como Analista Sectorial en Analistas Financieros Internacionales (AFI) y, posteriormente, como Asesor Financiero en el Consejo Consultivo de Privatizaciones (SEPI).

En el año 2000, inició su especialización en las áreas de Reestructuring, Change Management y CareerTransition, pasando por distintas posiciones de responsabilidad dentro del sector hasta su nombramiento en 2015 como Director General para LHH España.

A lo largo de estos 5 años, Marcos ha conseguido importantes hitos como doblar la facturación de la firma en España, multiplicar por dos su rentabilidad o consolidar la marca como líder destacado del sector, con una cuota de mercado superior al 50%. En 2019 LHH España fue reconocida como “Country of the Year”, al alcanzar los mejores indicadores de crecimiento y rentabilidad a nivel mundial.

En esta nueva posición, Marcos asume el reto de consolidar LHH como la empresa de referencia en la gestión del talento en España y posicionarla como empresa líder en los mercados del sur de Europa.

