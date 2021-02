6 de cada 10 tiendas online no realiza envíos a Canarias Solo el 4 % de los comercios online realiza envíos urgentes a Canarias Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 22 de febrero de 2021, 13:15 h (CET) El coronavirus ha traído consigo una serie de problemas que a su vez han acelerado tendencias como lo es el eCommerce, una pieza clave para las tiendas que han debido cerrar y dependen de las compras online. Sin embargo, los envíos fuera de la península continúan siendo uno de los grandes asuntos pendientes del eCommerce en España. En este contexto, 6 de cada 10 tiendas online no realizan envíos a Canarias, según datos del comparador de precios, idealo.es.

El estudio que recoge los datos analizados por idealo.es concluye que apenas un 4 % de las tiendas online realiza envíos urgentes a Canarias, lo cual representa un problema para los habitantes que, al igual que el resto de España, han aumentado la demanda de compras online. El comparador también ha resaltado que el número de tiendas online que realizan envíos a Canarias se ha incrementado un 8 % desde 2017, lo que supone un aumento del 2 % al año.



Además, únicamente un 2 % de los eCommerce analizados ofrece la opción de envíos el mismo día, una alternativa que es cada vez más usada por los usuarios en estos días. Sin embargo, es un porcentaje que ha disminuido en casi un 90 % con respecto a 2017, año en el que un 16 % de tiendas online encuestadas ofrecían esta opción.



De las compañías analizadas por idealo.es, un 30 % de las tiendas online incluye la opción de envíos a toda España incluyendo Ceuta y Melilla, otras dos de las regiones más perjudicadas en cuanto a envíos fuera de la península se refiere. En cuanto a costes de envíos, los más de 2,2 millones de habitantes de las islas Canarias poseen una oferta limitada de tiendas online que hacen envíos gratis, según el estudio, 1 de cada 10 comercios disponen de envíos gratuitos, mientras que los otros incrementan el precio o imponen una suscripción previa.



"El consumidor actual analiza cada vez más los gastos de envío al momento de tomar la decisión de compra, lo cual supone que las compañías deben saber diferenciarse y ofrecer opciones para influir en ese proceso de compra sin importar la zona geográfica", explica Adrián Amorín, country manager de idealo.es. "De 2017 a hoy se han incrementado los eCommerce que ofrecen envíos al archipiélago canario, pero la gran mayoría siguen limitándolo bastante, lo que supone una pérdida de oportunidad de negocio", agrega.

