Nuevas Ideas abandona a Henry Flores

lunes, 22 de febrero de 2021, 12:36 h (CET) La verdad sobre Henry Flores ha salido a la luz. Y los votantes de su partido, lo rechazan como candidato a la Alcaldía de Santa Tecla.

En Nuevas Ideas, ahora, reconocen que se equivocaron de candidato.



La amistad de Bukele condicionó los votos de las elecciones internas. Archivos Confidenciales apunta en su noticia que Henry Flores se apropió de los votos de otros precandidatos.



Su objetivo era ‘expulsar’ del camino hacia la Alcaldía de Santa Tecla a Jorge Aguilar, expresidente del FONAES.



Henry Flores dijo ser el favorito en la ciudad de las colinas, sin embargo, un exdirigente del partido lo desmiente y afirma que su aparente triunfo es el resultado de un fraude orquestado por la cúpula.



Tras la imposición de su candidatura, hay “mucha cola que pisar” y muchas “manos peludas” de por medio, al tiempo que asegura que la dirigencia de NI restó importancia a las múltiples acusaciones de corrupción y solvencia moral que pesan en su contra.



Ahora, existe arrepentimiento en el partido. En Nuevas Ideas, reconocen que Henry Flores no está preparado para ser Alcalde de Santa Tecla.



El ausentismo ‘planea’ sobre los seguidores de Nuevas Ideas. Una opción incorrecta ya que así es como llegó Bukele al poder.



El mayor número de ausentismo en la historia del país, en unas elecciones, llevó al actual Presidente a vencer.



La corrupción salpica a Nuevas Ideas



Nuevas Ideas se enfrenta a varios problemas, provenientes de casos de corrupción:

La relación con las maras. El robo de votos en las elecciones internas. Los actos violentos, condenados por medios internacionales.



El diario El Salvador denuncia que las últimas investigaciones periodísticas han descubierto la irregular gestión de fondos, en adquisiciones de emergencia, durante la pandemia.



Compras hechas a empresas vinculadas a funcionarios o diputados aliados, adquisiciones con sobreprecio o contratos a parientes son algunos de los puntos que ensombrecen el manejo de fondos por parte del gobierno de Bukele, y se refuerza con la negativa de ministros y funcionarios de asistir al Legislativa a rendir cuentas.



Esto ha provocado el rechazo de miembros de Nuevas Ideas. Incluso, en las elecciones por San Miguel; militantes del partido rechazan a Will Salgado y dan su apoyo a Miguel Pereira, del FMLN.



Bukele, rechazado por Estados Unidos

Las acciones de Nayib Bukele ya tienen un rechazo internacional.



El prestigioso periódico The Washington Post publicó que Bukele solicitó reuniones con altos cargos del gobierno de Joe Biden y fueron negadas.



El presidente salvadoreño es de los primeros en sentir el cambio de rumbo, en la Casa Blanca. Según este diario, Biden tiene “diferencias” con el mandatario salvadoreño.



Bukele y los negocios con las maras

Uno de los factores que más han marcado, negativamente, el gobierno de Bukele es su relación con las maras.



Una investigación de El Faro descubrió, en septiembre, uno de los negocios más turbios de Bukele y Nuevas Ideas. Los pactos con las maras.



