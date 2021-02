En otro artículo decíamos que había mucho miserable suelto, destapado a raíz del equivocado enfoque del caso Hasél. Mencionábamos a ‘Hundidas’ Podemos y a alguna persona que habían alentado las manifestaciones en la calle, la violación del orden público y la extensión del terrorismo callejero. No han tardado en las redes sociales en apuntar con el dedo a un tal Pablo Echenique Robba quien, desde hace algún tiempo, vuelca su odio contra la ciudadanía, pero se esconde cuando prevé que le van a sobar el morro: eso hizo ayer en el Congreso de los Diputados donde, al ver subir a la tribuna Espinosa de los Monteros, aceleró el ‘troncomóvil’ de todos los españoles y abandonó el Parlamento sin comprobar los daños colaterales.



No tengo dudas respecto a que es uno de los personajes más denostados del Parlamento español en esta legislatura y al que ‘disparan’ todos los memes. Incluso se permite la licencia de desenfocar la realidad del caso Hasél, haciendo creer que se le condena por cantar, a la vez que se le priva de su libertad de expresión. La realidad es otra bien distinta: se le ha condenado por obstrucción a la Justicia, amenazas a un testigo, insultos e injurias reiteradas a la Corona y enaltecimiento del terrorismo. Entre esos “Miserables” a los que citábamos en otro artículo, estaba la tal Armengol, presidenta balear, quien maliciosamente también insistía en que iba a la cárcel por cantar. Si esta mujer fue incapaz de enterarse del caso de las niñas prostituidas en Baleares, escondiéndose e ignorando el caso, además de impedir una comisión de investigación, no me sorprende que no se entere de casi nada.



Recomiendo a la señora Armengol que vuelva a leer el párrafo anterior y compruebe que no se encarcela a un rapero sino a un DELINCUENTE y, como tal, tiene que cumplir la pena. Parece mentira que Armengol haya llegado a presidenta porque demuestra que sus conocimientos y preparación son los de un gazapo. Cuente, cuente presidenta: 50 heridos y de ellos 33 son policías nacionales sólo en Barcelona. Durante el fin de semana habrá muchos más. A eso hay que añadir que ‘Hundidas’ Podemos se está luciendo con su apoyo a las protestas, incluso las alienta a diario con el fanático pretexto de que la culpa es de la brutalidad policial. En pocos países, como en España, la Policía es tan mansa y permisiva con el terrorismo urbano.



Hoy es un hecho que Podemos es una anomalía democrática. Armengol no ha dudado en pronunciarse sobre Hasél: "No comparto que un rapero vaya a la prisión por cantar y por su libertad de expresión". La presidenta balear demuestra que es una cínica; cuando un político se empeña en algo, acaba llevándose ese estigma al otro mundo. Pero entiendo su reacción sectaria y brutalista porque en su comunidad gobierna gracias al apoyo de Unidas Podemos y de los nacionalistas de Más por Mallorca. Si levantara la cabeza el teniente Rivadulla y viera que su nieto había caído tan bajo….



Francina Armengol ha hecho suyo el discurso de sus socios de gobierno, pero sin llegar al fondo de la cuestión. Desde Podemos siguen alentando la violencia callejera y la ignorancia ha prendido en los manifestantes, incluso se ha extendido por varias ciudades españolas. Hasta hoy, el PSOE guardaba silencio porque la extrema izquierda le tiene cogido por los bajos. La indignidad y la actitud miserable se ha apoderado del socialcomunismo. La falta de valores, la falsedad y el corrompido sectarismo está enterrando a la extrema izquierda. Un dato más: sabido es que, en uno de los altercados recientes, los terroristas callejeros acorralaron a un grupo de policías y apalearon a una mujer policía ¿Han oído decir algo a la mediocre, miserable y analfabeta titular del inservible Ministerio de “Muñecas y Niñeras”?



Confío en que se aparte a Echenique de la política o su jefe le ordene dejar de ser el “bocachanclas” oficial. Aprovechando su disposición a las excentricidades, deberían ponerle en órbita y que patrulle en un dron todo el espacio aéreo del casoplón de Galapagar. Y si, una vez puesto en órbita, puede hacer que aterrice en Argentina, mejor que mejor. Por cierto, debería aprovechar el viaje para llevarse a Francina Armengol para que patrulle la Pampa.