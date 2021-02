AleaSoft: Los atractivos de los PPA para la financiación de proyectos de energías renovables

Los PPA convivirán con las subastas renovables como vías para conseguir la financiación de los proyectos de energías renovables en los próximos años, especialmente para los pequeños y medianos proyectos que no consigan hacerse un hueco en las subastas. Los PPA también son atractivos para los offtakers al aportarles estabilidad, competitividad y ayudarles a alcanzar sus objetivos de responsabilidad social corporativa Los mercados de energía europeos se han recuperado después de los mínimos alcanzados durante los primeros momentos de la pandemia de la COVID‑19 y la financiación de los proyectos de energías renovables no se vio afectada en este contexto. En AleaSoft se está organizando un webinar, que se realizará el día 18 de febrero, en el que se analizarán estos temas con la participación de ponentes de Engie.

La importancia de los PPA

En el webinar se prestará especial atención a los PPA (Power Purchase agreement) teniendo en cuenta el protagonismo que han ganado en los últimos años como herramienta para conseguir la financiación de proyectos de energías renovables. La predictibilidad de los flujos de caja a largo plazo que ofrece este tipo de contrato bilateral lo convierte en una opción muy apropiada para el Project Finance de los nuevos proyectos renovables. De ahí la importancia de los PPA para los generadores, ya que les permite conseguir financiación con un apalancamiento elevado.

Pero los generadores no son los únicos beneficiados con los PPA. La otra parte, los consumidores u offtakers, se aseguran predictibilidad en los precios que van a pagar por la electricidad y disminuyen el riesgo de precios de mercado, es decir, les aporta estabilidad. Además, si los precios que se pactan en un PPA son inferiores a los del mercado, les permite reducir costes y les garantiza competitividad.

Los offtakers suelen ser consumidores finales, generalmente electrointensivos, o comercializadoras. Los PPA que se firman con las grandes empresas consumidoras se denominan PPA corporativos. Estas empresas suelen hacer un uso intensivo de la electricidad en sus procesos productivos, por lo que conocer de antemano el precio de la electricidad les permite calcular los costes de producción. También las comercializadoras se benefician al tener un precio de la electricidad preestablecido porque les permite hacer una previsión de sus costes durante un largo plazo y definir las ofertas que realizarán a sus clientes para conseguir cierto margen de ganancia.

Otro aspecto que genera un gran interés en los offtakers a la hora de firmar un PPA, ya sean grandes consumidores o comercializadoras, es que pueden garantizar el origen renovable de la energía que consumen u ofertan, dotándolos de una imagen de compromiso con el medio ambiente. En el webinar se analizará el atractivo que tienen los PPA para los consumidores.

Uno de los elementos que se negocian en un PPA son los precios, que pueden tener distintas estructuras, por ejemplo, estableciendo precios cap y floor, o diferentes niveles de precios a lo largo del horizonte. Es por esto que las curvas de precios a largo plazo son un input imprescindible en esta parte de la negociación.

Otros elementos que se negocian en un PPA son la duración del contrato, el volumen de energía, quién se hará cargo de absorber los desvíos, qué tipo de PPA se adecúa mejor a las necesidades: físico, financiero o una combinación de ambos. También hay que identificar bien los riesgos y garantías y pactar cómo se van a repartir los mismos. En resumen, el proceso de negociación de un PPA puede ser largo y complejo.

Coexistencia de los PPA y las subastas renovables

La reanudación de las subastas renovables en España el pasado 26 de enero ha generado debate sobre si los PPA se verán afectados. Los PPA van a seguir siendo imprescindibles como herramienta de financiación de proyectos de energías renovables. En las subastas del 26 de enero los ganadores fueron grandes empresas, por lo que los PPA seguirán siendo una vía para que los pequeños y medianos desarrolladores puedan conseguir financiación. En el webinar se analizará la coexistencia de estas dos alternativas de financiación para los generadores.

La evolución de los mercados de energía en Europa

Los mercados eléctricos europeos se han ido recuperando después de las caídas registradas en marzo y abril coincidiendo con el momento más complicado de la pandemia de COVID‑19. De hecho, en enero de 2021 se alcanzaron récords de precios altos en varios mercados del continente.

La recuperación no solo se limita a los mercados de electricidad. Los precios del gas TTF desde finales de diciembre de 2020 están en niveles que no se veían desde abril de 2019, superiores a 17 €/MWh, y han llegado a superar los 25 €/MWh durante la ola de frío de primera mitad de enero. Los futuros del Brent para abril de 2021 se situaron en la sesión del 15 de febrero por encima de los 63 $/bbl, algo que no sucedía desde mayo de 2019, y los futuros de derechos de emisión de CO2 han estado marcando récords históricos, el último al sobrepasar los 40 €/t en la sesión del 12 de febrero. Todos estos datos demuestran la robustez de los mercados de energía que han logrado recuperarse cuando aún existe incertidumbre en cuanto a la evolución de la economía.

Perspectivas de los mercados de energía en Europa. Primavera 2021

Para seguir analizando la evolución de los mercados y de la financiación de los proyectos renovables, en AleaSoft se ha comenzado a organizar el siguiente webinar, que se enfocará en las perspectivas de cara a la primavera de 2021. Será el 18 de marzo y en esta ocasión los ponentes invitados serán de EY (Ernst & Young).

Además de los informes de largo plazo utilizados como input en la negociación de los precios de un PPA, en AleaSoft también se ofrecen previsiones de mercados eléctricos europeos en el corto y el medio plazo. Estos servicios son cada vez más demandados por los proyectos de energías renovables que han entrado en funcionamiento.

