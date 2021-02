Chronoexpert participará en Google for Startups Growth Academy Comunicae

martes, 16 de febrero de 2021, 17:28 h (CET) La startup bilbaína de relojes de lujo ha sido seleccionada para formar parte de la iniciativa del gigante tecnológico para impulsar a nuevas empresas Google, el gigante tecnológico, apuesta por Chronoexpert seleccionándola como una de las participantes en su programa Google for Startups Growth Academy E-Commerce. Esta iniciativa tiene como objetivo principal ayudar a las empresas a expandir sus servicios en otras partes del planeta a través de las herramientas que ofrece Google. Entre las empresas escogidas se encuentra Chronoexpert, un marketplace en la industria de los bienes de lujo con sede en Bilbao.

Chronoexpert nace en 2017 de la mano de Pablo Martin enfocada en el vertical de la relojería y con el objetivo de liderar la transformación del mercado del lujo de segunda mano. Su servicio se basa en tres pilares fundamentales: autenticidad garantizada, digitalización y un servicio al cliente impecable.

La compañía cuenta con el apoyo de KFund, fondo de venture capital de base tecnológica basado en España y de business angels de reconocido prestigio. Su diversificación geográfica - actualmente opera en 13 países - le ha permitido en los dos últimos años experimentar un fuerte crecimiento de su cifra de negocio y sortear de esta forma la situación actual.

Todo ello es posible gracias al liderazgo de Pablo Martín y Fernando Alfaro junto con un equipo motivado, eficaz y dinámico que no ha dejado de crecer tanto en el equipo de customer success, como en marketing y producto. Actualmente, Chronoexpert cuenta con una plantilla de 10 trabajadores y afronta este 2021 con el objetivo de duplicar la plantilla actual.

Pablo Martín, CEO de Chronoexpert, explica qué es lo que caracteriza a la compañía: “A pesar de ser un negocio completamente digital, somos conscientes del sector en el que operamos y no dejamos de lado la interacción directa con nuestros clientes. Nuestro objetivo es acelerar nuestro crecimiento manteniendo el mismo nivel de enfoque al cliente, y Google es el mejor partner para acompañarnos en esta fase”.

Aparte de ofrecer un servicio profesional y especializado a sus clientes, trabajan con el objetivo de ser un referente en la divulgación de contenido sobre el sector de la relojería y el slow luxury a través de redes sociales y su propio magazine especializado.

Las ventajas de que una startup forme parte de Google Campus son infinitas. Chronoexpert no solo recibirá formación en herramientas digitales, sino que también recibirá apoyo de expertos en diferentes áreas para el desarrollo de nuevas ideas. Además, esto constituye otra oportunidad para entablar una fuerte red de contactos entre el resto de empresas seleccionadas. Google ayuda a desarrollar numerosos proyectos a múltiples startup con presencia en más de 135 países.

Además del mentoring personalizado, la empresa podrá adquirir un profundo conocimiento sobre las herramientas que ofrece Google y su aplicación eficaz al marketplace.

Sin duda, Google for Startups Accelerator permitirá a la startup bilbaína adquirir todo el conocimiento necesario para desarrollar y mejorar la digitalización de sus servicios, con el objetivo de continuar con el proceso de internacionalización y crecimiento.

