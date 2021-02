El jueves se inaugura la Feria de Franquicias Online, pionera en España Comunicae

martes, 16 de febrero de 2021, 14:47 h (CET) El día 18 de febrero, los asistentes podrán interactuar y conocer empresas en un entorno 100% seguro a través de una plataforma online La Feria Franquicias Online es el primer evento que impulsa a las empresas y profesionales del sector de franquiciadores a renovarse, transformarse y utilizando el omnicanal y está vez sumándose a través de una plataforma 100% digital, donde los futuros franquiciados, inversores y master franquiciados tendrá la oportunidad de interactuar y explorar la oferta de franquicias & oportunidades de negocio en su amplio abanico de sectores de los expositores, con tan solo un click.

El próximo jueves, 18 de febrero, se celebrará la primera edición, pionera en España. Un evento que ya cuenta con más de 3.000 visitantes registrados gratuitamente, que proceden de toda España y de Portugal, y que podrán interactuar a través de una plataforma digital con el más de medio centenar de empresas expositoras que se han inscrito en esta feria –algunos de ellos originarios de otros países−, cuya zona de influencia abarca las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, y Castilla y León, con una población total de más de seis millones de habitantes. El horario de funcionamiento de la feria es de 9:30 h. a 18 h., aunque la plataforma puede visitarse las 24 horas del día.

Además de la propia feria, se ha organizado un programa de ponencias que se llevara a cabo en un auditorio online bajo la Dirección Técnica de la AEF, un marco en el que directivos de distintas enseñas harán una presentación de su marca y se les realizará una entrevista, que será grabada para que pueda ser visualizada en cualquier momento. En palabras de Eduardo Abadía, Director Ejecutivo de la AEF, quien inaugurará esta feria online junto a su Directora Raquel Robledo, “en los tiempos actuales marcados por la pandemia, la única solución para que puedan seguir celebrándose ferias de franquicias es que se organicen de manera virtual, como es el caso de FranquiAtlántico, un certamen al que la AEF siempre ha acudido presencialmente como expositor y ahora lo haremos con un stand online, para seguir informando a todos aquellos visitantes que quiera interactuar con la Asociación”.

A su vez, la AEF también se va a encargar de la Dirección Técnica de los premios de esta iniciativa de la Feria de Franquicias Online, que como explica su Directora “va a recorrer todas las comunidades españolas en distintos eventos: empezaremos con FranquiAtlántico, para después continuar con FranquiCentro, FranquiEste, FrankiNorte, FranquiAlandalus, FranquiMediterráneo y FranquiExtpeninsular”. Unos galardones que se entregarán en el segundo semestre del año y que reconocerán la labor de las firmas expositoras a lo largo del año.

Raquel Robledo con una trayectoria de más de 20 años en la realización de eventos presenciales como Franquiatlantico, Frankinorte y Frankibalears, así como la dirección del ecosistema digital Franquiciasenred, presenta esta Plataforma 100% digital, dóndelos asistentes podrán interactuar y conocer empresas en un entorno 100% seguro, 365 días y 24h.

Con esta iniciativa, señala Raquel Robledo, ”no solo estamos impulsando la innovación y la transformación digital de las pymes, también estamos entregando herramientas concretas para agregar valor a su oferta y mejorar el desempeño de sus negocios, lo cual permitirá generar un mejor impacto en la demanda que se generará en el próximo escenario de reapertura gradual”.

Según su directora Raquel Robledo esta nueva experiencia “será un canal que, en estos tiempos donde no se pueden celebrar salones o convocatorias presenciales, cumple unos objetivos similares a la hora de ampliar contactos para la expansión de las empresas en un solo click”

Para Robledo, “si algo ha dejado claro el 2020 es que lo digital ha dejado de ser un objetivo para ser parte de la supervivencia, no solo de las empresas, sino de nuestras relaciones personales y negocios. Y precisamente para mantener esta aceleración del cambio, ha sido clave la transición a sistemas cloud que sostengan nuestra nueva forma de trabajo. Por tanto, es difícil pensar en 2021 como un año que no vendrá marcado por la esencialidad de la digitalización de nuestra nueva realidad, asumiéndola ya como parte de la nueva normalidad”.

Las personas que estén interesadas en asistir a la feria podrán inscribirse de forma gratuita para visitar los distintos pabellones y stands de los expositores, y acceder a los contenidos, novedades y programas que presentan. La inscripción se puede hacer en www.feriafranquiciasonline.com

