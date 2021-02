Sto aporta su SATE y sus revocos de fachada en New Folies, proyecto ganador del Architecture MasterPrize Comunicae

viernes, 12 de febrero de 2021, 15:25 h (CET) Los diseñadores del complejo han integrado StoTherm Classic, Stolit K 1,5 y Sotlit MP en una promoción de viviendas vanguardistas que se ha convertido, gracias al galardón AMP 2020, en un referente internacional de la edificación residencial Sto Ibérica, compañía internacional especializada en la fabricación de materiales y sistemas constructivos para la arquitectura sostenible, ha aplicado su sistema de aislamiento térmico exterior (SATE) y sus revocos de fachada en la construcción de New Folies. Se trata de un complejo residencial ubicado a pocos kilómetros de Cala Llamp, en el municipio de Andratx, en Mallorca, que hace apenas unos meses ganó el Architecture MasterPrize (AMP) 2020.

Los diseñadores del proyecto, STC Estudio, y los encargados de su ejecución, Siles Construcciones SL, han confiado en StoTherm Classic, Stolit K 1,5 mm y Sotlit MP para construir este complejo premiado con el AMP 2020, galardón impulsado por la organización Farmani Group que tiene el objetivo de reconocer la calidad, innovación y creatividad de proyectos arquitectónicos destacados en todo el mundo.

Características del residencial New Folies

La localidad de Andratx se ubica al noroeste de la Isla de Mallorca, en uno de los valles de la Sierra de Tramontana. Port d´Andratx es un puerto natural rodeado de calas con vistas espectaculares al Mediterráneo, como Cala Llamp y, desde hace años, destaca por una infraestructura hostelera y residencial de lujo. La escasez de espacio urbanizable, el respeto por el entorno natural y la sostenibilidad energética han sido los fundamentos que han guiado el diseño de este proyecto residencial.

New Folies consta de 41 chalés (38 pareados y 3 independientes) encuadrados en una zona prime, altamente sostenibles gracias a un gran ahorro en la demanda energética, una baja emisión de CO2 y una plena integración con el entorno. Los arquitectos Ángel Sánchez-Cantalejo y Vicente Tomás Esteva (STC Estudio de Arquitectura) idearon tres tipologías de viviendas: la mayoría se han configurado con dos plantas, algunas cuentan con un sótano y, en el caso de las ubicadas en el lado sur, el acceso se realiza a través de la planta ático por la fuerte pendiente del terreno.

Los chalés, de diseño vanguardista, se disponen de forma escalonada por la ladera. Los muros de piedra seca marcan los numerosos desniveles. Cuentan con una zona de día en la planta baja, formada por la sala de estar, la cocina y el comedor, y con otro espacio en el piso superior destinado a los dormitorios y a otras estancias polivalentes. Todas las viviendas cuentan con piscina privada, dos plazas de aparcamiento, terrazas con vistas a la espectacular Cala Llamp y cubiertas ajardinadas. Los edificios se comunican mediante unos senderos que también conducen a una piscina comunitaria y un solárium.

Sistemas de aislamiento y acabados StoTherm Classic y Stolit en New Folies

Los diseñadores y promotores del proyecto, conscientes de las consecuencias del tiempo de la zona, y de la humedad y la salinidad en las construcciones costeras, optaron por garantizar la durabilidad de las viviendas incluyendo sistemas SATE y revocos Sto adaptados a la agresividad del ambiente marino. En el caso de New Folies, se ha empleado StoTherm Classic, Stolit K 1,5 y Stolit MP.

StoTherm Classic es un sistema SATE que consta de paneles termoaislantes rígidos de poliestireno. Cuenta con una trayectoria de aplicación de más de 40 años y está en constante desarrollo y mejora continua. Su alta resistencia a los impactos y los golpes, diez veces superior a los sistemas minerales, sus propiedades aislantes excepcionales y una elevada variedad de diseño son los puntos fuertes que lo diferencian.

Por su parte, la combinación de los revocos Stolit K y Stolit MP aportan un acabado de textura muy fina y elegante. Ambos productos destacan por sus cualidades hidrófugas y por la protección que aportan a la envolvente frente a las inclemencias climáticas. En combinación con el sistema StoTherm Classic, esta solución incrementa la protección de la fachada frente a golpes, granizo o agrietamiento, y son el acabado idóneo para ambientes con gran humedad, como las zonas de costa, ya que integran una película de conservación encapsulada contra la proliferación de hongos y algas.

