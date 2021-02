Ventajas de los bidones personalizados de acero inoxidable, por DALKON

Hoy en día, los bidones personalizables son un verdadero éxito entre los jóvenes y los mayores. Se encuentran en todas partes, en las manos de los niños cuando van al colegio, lo usan los estudiantes, o incluso en las de las personas activas que van a trabajar o en los deportistas que van a entrenar Los bidones personalizados están disponibles en varios materiales, incluido el aluminio y acero inoxidable, que sigue siendo el material por excelencia. En este artículo, DALKON especialistas en regalos de empresa habla sobre la moda de los bidones personalizables.

¿Por qué los bidones de acero inoxidable son las más populares?

Los bidones de acero inoxidable son los modelos más solicitados y codiciados, ya sea para regalar o para utilizarlos uno mismo. Los bidones personalizados se utilizan mucho en las campañas de marketing como regalos de empresa para los empleados, colaboradores y clientes. Esta pequeña botella de acero inoxidable reutilizable tiene varias ventajas que la convierten en bidones perfectos para elegir, la primera de ellas es la preocupación por el medio ambiente y la ecología.

Es, por tanto, la alternativa ideal para las personas que necesitan transportar líquidos calientes o fríos como té, café, leche, zumos o bebidas, sin tener que tirarlas después, ya que los bidones son reutilizables.

Los bidones personalizados están de moda y muy populares ya que principalmente son resistentes y ligeros. Los bidones están disponibles en diferentes modelos y colores, por lo que hay uno para todos los gustos y se puede encontrar fácilmente el que se busca entre sus diferentes tipos.

- Bidones de acero inoxidable.

- Bidones de cristal.

- Bidones de plástico.

El acero inoxidable es un material de alta gama que se adapta perfectamente a cualquier tipo de personalización, desde el grabado hasta los motivos, la escritura y los logotipos, la representación es perfecta y esto es lo que lo convierte en el modelo a elegir por excelencia.

Otras ventajas de los bidones de acero inoxidable

- Los bidones de acero inoxidable están perfectamente aislados y pueden transportarse fácilmente a cualquier lugar.

- Se ahorra dinero porque ya no se necesita usar vasos o botellas de plástico.

- Es fácil de limpiar y prácticamente irrompible. Esto garantiza que el bidón de acero inoxidable durará años.

No olvides limpiar los bidones con regularidad

El acero inoxidable es un material duradero que evita que se desperdicien recipientes de plástico. Puedes disfrutar de todos sus beneficios, pero no se puede olvidar limpiarlos con regularidad. Tanto si llevas agua, batidos, zumos de frutas, cócteles o incluso café, es imprescindible que se mantenga limpio. Para no favorecer la proliferación de gérmenes.

También es importante leer la etiqueta para saber si es apto para el lavavajillas y la temperatura a la que se debe usar.

Un bidón de acero inoxidable bien lavado y secado no desprende malos olores, no hay rastros de suciedad ni residuos.

Se puede aplicar la técnica de limpieza como si fuese un biberón, utiliza un líquido lavavajillas y un cepillo para biberones para eliminar todos los líquidos y residuos. También se puede esterilizar en el microondas o en una olla con agua hirviendo.

¿Por qué comprar bidones?

En general, se tiende a utilizar masivamente los envases de plástico, lo que plantea claramente problemas de respeto al medio ambiente. Por lo tanto, en lugar de llevar una simple botella de plástico, se recomienda comprar bidones que son ecológicos y reutilizables, así reducir el uso de plástico desechable.

En la mayoría de los casos, el material más utilizado para estos recipientes es el acero inoxidable. Los bidones también pueden ser isotérmicos, lo que permite mantener el calor o el frío durante varias horas.

Tratar de eliminar el uso de botellas de plástico no reutilizables y de esta manera reducir los residuos, que es la mejor opción para el planeta.

Los bidones están pensados para toda la familia, como regalos de empresas para sus empleados y clientes, para los niños, etc.

Para resolver cualquier duda, contactar con la web de DALKON para obtener más información de como adquirir bidones personalizados.

El mejor regalo para respetar el medio ambiente

Desde hace unos años, la ecología está en el centro de todas las preocupaciones y por eso es preferible pensar en comprar productos reutilizables. Los bidones personalizados son una solución ecológica para beber además de prácticos, evitan gastar dinero en botellas de plástico y, si se elige el acero inoxidable, se puede comprobar que es muy resistente a largo plazo.

Cada vez son más empresas que ofrecen la personalización de bidones, ya que son regalos útiles y siempre valorados por los posibles clientes y empleados.

¿Dónde comprar bidones personalizados?

Si la opción es comprar una botella de acero inoxidable personalizada, ¡se asegura de hacer feliz a alguien! Como se sabe, se trata de un objeto sobre todo ecológico porque tiene una vida útil bastante larga a diferencia de muchos otros productos que se pueden encontrar en los comercios.

Es un momento en que la ecología está en el centro de las preocupaciones de todas las personas y no es casualidad que cada vez más personas elijan regalos personalizados como los bidones para los clientes.