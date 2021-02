Alquilar un trastero puede solucionar tus problemas de almacenamiento

Con la rapidez que evoluciona la tecnología y otros sectores de la vida, es normal que los hogares sufran problemas de almacenamiento. Alquilar un trastero en Las Palmas se ha convertido en una alternativa segura, cómoda y económica para tener un hogar ordenado y con un espacio óptimo.

En ocasiones, los artículos, productos o bienes pueden acumularse en los hogares creando un problema de espacio que perjudica no solo la decoración y el estilo de la casa, sino que también pueden generar estrés y cuadros de ansiedad innecesarios a los propietarios. Ante este panorama, es posible encontrar empresas de trasteros en Las Palmas como LenBox Canarias que, mediante una módica cuota mensual, ofrecen soluciones integrales de almacenamiento en alquiler para que las personas o los profesionales puedan guardar sus objetos de forma segura, cómoda y con precios sin competencia.

¿Por qué alquilar un trastero en Las Palmas? Los trasteros en alquiler particulares son una opción ideal para ampliar el espacio del hogar, al disponer de distintos tipos de tamaños que se ajustarán a las necesidades de cada cliente. Además, estos almacenes no solo están diseñados para el uso doméstico. Los autónomos, estudiantes, empresas y profesionales también pueden guardar todo tipo de artículos y productos en ellos con la única limitación del tamaño contratado.



A continuación, se presentan algunos de los principales beneficios de contratar una empresa de alquiler de trasteros:



Menos desorden en el hogar

Con el tiempo, es normal que se pretenda actualizar los muebles del salón, cambiar de tv o renovar el escritorio o mesa del ordenador. Este tipo de bienes suelen ocupar mucho espacio dentro de las viviendas, lo que da lugar a un aspecto desordenado y poco aseado. Por suerte, los trasteros en alquiler particulares ofrecen una amplia variedad de espacios y tamaños que se ajustan a las necesidades de cada persona. De esta manera, se pueden priorizar los muebles y bienes más importantes y almacenar fuera de casa todos aquellos elementos que no resulten tan imprescindibles.



Protección y seguridad garantizada

¿Existe un espacio más seguro que el hogar para almacenar artículos y pertenencias de valor?



Sí, trasteros Las Palmas como los de Lenbox son unidades seguras que cuentan con un personal cualificado de vigilancia, sistemas de cámaras activas las 24 horas del día, amplia iluminación interior y exterior, vallas de seguridad y entradas y salidas protegidas para ofrecer un mejor servicio a sus usuarios. Además, incluso ofrecen a sus clientes la oportunidad de almacenar sus bienes y asegurarlos con un seguro de mercancías de hasta 500 euros por metro cuadrado.



Resguarda las pertenencias todo el tiempo que se necesite

Algunas familias no tienen la oportunidad de tirar todo lo viejo a la basura o les resulta muy difícil desprenderse de artículos con alto valor sentimental. En estos casos, el alquiler trasteros Las Palmas garantiza la seguridad e integridad de cada pertenencia todo el tiempo que el cliente pueda necesitar, mientras decide si usar nuevamente sus cosas, donarlas o venderlas.



Acceso a las pertenencias y bienes en el momento que se desee

Los mejores trasteros Las Palmas brindan a sus clientes un acceso libre a sus pertenencias almacenadas, los 365 días del año, las 24 horas del día, incluso festivos y fines de semana. Por esta razón, los trasteros se han convertido en una zona de extensión del hogar, ya que las familias pueden disponer de sus cosas el día que desean y a la hora que más les parezca conveniente. Incluso es posible optar por un alquiler de trasteros por escasos días o por un tiempo limitado.



Disponibles en una variedad de tamaños En los trasteros en alquiler para particulares en Las Palmas, las usuarios sólo pagan por los metros cuadrados que necesitan. De esta forma, los futuros clientes pueden elegir el trastero que mejor se ajuste a la cantidad de bienes y pertenencias que necesitan ser almacenadas fuera del hogar. Además, los servicios de alquiler de trasteros permiten ayudar en los casos en los que es necesario guardar algún mueble antes de realizar la mudanza definitiva a un nuevo hogar.



Sin duda, los trasteros en alquiler particulares son una opción ideal cuando se trata de optimizar el espacio. Atrás quedaron los días en que la casa se convertía en un molesto e incómodo almacén. Estos amplios trasteros se han convertido en una popular solución de almacenamiento debido a su facilidad de acceso, higiene, privacidad, seguridad y la comodidad que ofrecen a todos sus usuarios.