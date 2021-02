Dream Fontanilles recomienda las protecciones de bajos para proteger los todoterrenos Comunicae

jueves, 11 de febrero de 2021, 11:05 h (CET) La empresa especializada en accesorios para vehículos offroad es el proveedor exclusivo de la firma rusa Rival 4x4 Las protecciones de bajos son unas piezas a las que no siempre se les presta la atención que merecen. Es cierto que no tienen una función vital como el sistema de frenos o las ruedas, pero poseen varias funciones importantes.

Como su nombre indica, las protecciones de bajos son los elementos encargados de proteger los bajos del vehículo, una zona muy expuesta a golpes, especialmente en el mundo del offroad. En esta área del vehículo se encuentran partes tan importantes como el motor, la caja de cambios, la caja transfer, el depósito de combustible o Adblue, y el radiador.

Además de proteger estas piezas, las protecciones de bajos también reducen la entrada de polvo, barro y agua en el motor, y mejoran la aerodinámica del coche y reducen el ruido de rodadura.

La mejor opción para proteger los bajos

La mayoría de los fabricantes apuesta por producir las protecciones en duraluminio mediante el plegado con prensa por su elevada resistencia mecánica, su ligereza, su resistencia a la corrosión, y su rigidez. Rival 4x4 es el único productor a nivel mundial que ofrece duraluminio estampado gracias a su sistema exclusivo de prensa con molde, con todos los beneficios que esto supone.

Además de las ventajas propias del duraluminio ya mencionadas, gracias a las costillas del estampado se acaban produciendo piezas más fuertes, pero al mismo tiempo más ligeras. “Las protecciones de bajos Rival 4x4 se fabrican con tan sólo 4 o 6 mm de grosor y son mucho más resistentes que las habituales de 8 mm de duraluminio que encontramos en el mercado. Con menor peso y mayor altura libre, gastamos menos gasoil. Y eso se consigue gracias a los nervios de rigidez y el estampado”, cuenta Xavier Serra, gerente de Dream Fontanilles.

Las protecciones Rival 4x4 permiten una fácil instalación en puntos de anclaje del vehículo sin necesidad de taladrar. También poseen orificios para el drenaje de agua y suciedad, la tornillería está oculta para mantenerla protegida, y llevan una capa de pintura anticorrosión.

Rival 4x4 es la única empresa que posee la maquinaria e instalaciones necesarias para producir protecciones de duraluminio y Dream Fontanilles es el distribuidor exclusivo en España y Portugal.

Más sobre Dream Fontanilles

Dream Fontanilles es una empresa dedicada a la venta de productos y equipamiento para el sector offroad y camper ubicada en Fontanilles (Girona). Oficialmente nace en 2015 y Xavier Serra, que es quien encabeza el proyecto, tiene un gran recorrido en el mundo del motor desde su infancia, especialmente en el sector del 4x4 Off-Road Overland.

