No, no es una Democracia plena

Cualquier declaración de uno de los políticos más claro y honesto que han aparecido en las últimas décadas, siempre es criticada desde todos los estamentos y fuerzas políticas, incluso de miembros del propio Gobierno del que él es Vicepresidente. La desfachatez llega incluso del mayor partido de la oposición al pedir su dimisión por dichas declaraciones, pero de los miles de millones estafados por su partido y repartidos en sobres, solo dice «es agüita pasada». También contribuyen a menospreciar, sin argumentos, solo utilizan el sesgo de la frase, la prensa controlada por la Banca y del IBEX35, con veladas amenazas si se lleva a cabo algunas de las propuestas de UP. Las corporaciones tan proclives en ensalzar el sistema de Mercado libre norteamericano, que aquí están introduciendo y utilizando cualquier atisbo de control por parte político en cuanto a su práctica y sus puertas giratorias, tienen a la prensa y Tv bajo su poder no solo político sino económico, encargándose de difundir bulos o noticias sin contrastar, y nunca la des-Justicia interviene, no como en USA donde la prensa libre de la década de los 70, recomiendo ver la película del 2017, dirigida por Steven Spielberg, «Los archivos del Pentágono» (The Post). Época de una prensa de gran aceptación y crédito, ahora no tan creíbles al entrar en ellos la mano del $, solo quedan algunas europeas que publican noticias veraces y contrastadas junto a pocas digitales españolas que practican periodismo independiente. También los medios, por decirlo educadamente, utilizan las Redes Sociales con sus mamarrachos de turno, insultando al Vicepresidente, acosando a su familia, y la des-Justicia de espaldas. Y donde un mamarracho internauta pregunta si alguien tiene «riles» de dar diez razones de que no es plena esta Democracia, acepto el reto con mis dos «riles» y expongo algunas más abajo.

Siempre la Oligarquía, Monarquías, grandes Financieros, intentaron controlar las manifestaciones y reivindicaciones de los pueblos, ocurrió con la Revolución Francesa, Mayo del 68 y en la actualidad.



Pero siempre surgen algún personaje relevante que da un golpe en la mesa, ahora ocurre en España con Pablo Iglesias y sus compañeros de UP-IU en el gobierno apoyados por cinco millones de votos, está cumpliendo con una cita de Robert Schuman (uno de los políticos más importante en la fundación de UE), declaró poco antes de su muerte el 4 de septiembre de 1963: «Al ser un hombre en la frontera, las duras lecciones de la historia me han enseñado a no confiar en improvisaciones apresuradas o proyectos demasiado ambiciosos. Pero al mismo tiempo, nos han enseñado que cuando un objetivo ha sido debidamente reflejado y basado en la realidad de los hechos y los intereses superiores de los hombres, es capaz de conducir a nuevas iniciativas, tal vez incluso revolucionarias. Pero este objetivo conlleva, incluso cuando rompe el orden establecido, antagonismos seculares y viejas rutinas, para hacernos permanecer firmes y perseverantes».



- Art. 14.- en entredicho, al condenar a un Rapero por decir de Juan Carlos es un ladrón. Cárcel y auto exilio por esgrimir un arma que molesta mucho a los anti-demócratas, las urnas, para una consulta no contemplada en la Constitución. Pero al generalote que pide fusilar a 26 millones de españoles, la des-Justicia enmudece.



- Art. 41.- Sobre la Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. Asistencia y prestaciones complementarias, pero gobiernos anteriores privatizaron Hospitales públicos, y subvencionaron los privados. El coste se está viendo ahora con la Pandemia, falta de recursos y personal, para enriquecimiento de los privados.



- La huida del Borbón a Abu Dhabi, con las arcas llena, por las mordidas ejerciendo su cargo, práctica habitual de esta dinastía, huida con los bolsillos llenos, lo lleva realizando esta dinastía desde el año 1700. En la actualidad la des-Justicia una vez más está de espalda y solo ve la letra del Art. 56.3 de la Constitución: «La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad», en cuanto tal inviolabilidad afectaría a los actos y funciones (artº 62) que, como jefe del estado, le son propios, si él no es culpable, lo serán quienes refrendaron sus actos.



- La derogación del Concordato que supone 10.000 millones anuales, las inmatriculaciones de cientos de propiedades por parte de la Iglesia, la exención del pago de IBI en sus propiedades.



- La subvenciones a los colegios privados, el 90% en manos de la Iglesia, en detrimento de la Enseñanza Pública.



- Las viviendas sociales vendidas a Fondos Buitres, sus inquilinos echados para subir los alquileres libremente.



- La privatización de las empresas de Energía, pactando entre ella los precios, como práctica habitual, por ello se pide la nacionalización de las que fueron privadas, así como de Telefónica.



- Pagar 100.000 millones a los bancos a costa de los fondos de la S.S, sin devolución a pesar fusionarse.



- Los distintos tipos de aforamiento para cerca de 400.00 personas, entre Políticos, Alcaldes, la Judicatura en pleno, Jueces de Paz, Fuerzas del Orden, único entre los países plenamente democráticos.



- El salario mínimo profesional, muy lejos del resto de países ricos de Europa, que UP quiere lograr hasta los 1200 € mensuales, abolición de contratos precarios, por horas o días, pagando en negro las horas o días trabajados de más, contribuyendo al fraude y mermando la caja de la S.S.



- Abolir la práctica de amnistías fiscales a los defraudadores, como se ha realizado varias veces.



- Exigir un impuesto mínimo a las grandes empresas, corporaciones o fortunas, al igual que en Europa, prohibir la ingeniera fiscal. Cotizando en España en su totalidad, no en paraísos fiscales.



- Jubilación digna para aquellos trabajadores que entregaron su vida engrandeciendo la nación. Atención prioritaria a personas con cualquier discapacidad funcional o de cualquier tipo que necesite ayuda de terceras personas.



- Las prejubilaciones, práctica común de Bancos y grandes empresas, que sea cargo ellas pagando el 100% del salario hasta la jubilación por Ley, no como en la actualidad que solo el 25%. Pero si un trabajador la solicita, se le descuenta un % por año antes de la jubilación marcada por Ley.

Saldrían muchas más razones si se leyera la Constitución de 1978, por ello es conveniente reformar al estar muchos artículos en contradicción con otros y a favor de unos pocos. Pero se oponen otros partidos.