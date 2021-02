Ácido Hialurónico para el rostro Conoce los beneficios de sus sérum Ana Ruiz de Infante

miércoles, 10 de febrero de 2021, 12:38 h (CET) Si hablamos de antienvejecimiento, el ácido hialurónico se ha convertido en uno de nuestros mejores aliados, rey absoluto de cualquier tratamiento, omnipresente tanto en cremas - uno de los ingredientes estrella de muchos de nuestros productos de rutina diaria de belleza-, así como en cualquier tratamiento que se precie de cirugía estética y medicina estética -en este caso, el ácido hialurónico se inyecta en la piel-.



A pesar de ser una sustancia que se encuentra en los tejidos y órganos de nuestro cuerpo, se sabe que a medida que envejecemos la producción natural del ácido hialurónico va disminuyendo, de ahí que nuestras arrugas afloren, la piel del rostro se deshidrate, perdamos volumen, elasticidad….



Hoy el ácido hialurónico lo encontramos sobre todo en sérums, y esto es justo de lo que os quiero hablar, por aquí van mis recomendaciones:

Hyalu B5 Sérum LA ROCHE POSAY

Se trata de un sérum antiedad dirigido a todo tipo de pieles que buscan un antiarrugas con una alta eficacia.



Los laboratorios de La Roche-Posay han desarrollado una fórmula innovadora, con ingredientes a base de vitamina B5, con poderosas propiedades calmantes y reparadoras para la piel, y un dúo de ácidos hialurónicos, por un lado, ácido hialurónico de bajo peso molecular, que consigue penetrar en las capas más profundas de la piel y rellenarla, y por otro, un ácido hialurónico de alto peso molecular, para hidratar y retener el agua en la capa más superficial de la piel.



Sin olvidarnos del agua termal de La Roche-Posay -única por sus propiedades calmantes, rica en selenio y oligoelementos-, y enriquecido con madecassoside, un activo procedente de la centella asiática que aporta firmeza desde dentro, rellenando así las arrugas.



Nos gusta porque:



La textura Aquagel de Hyalu B5 Sérum es sedosa, no grasa, proporciona frescor e hidratación desde el momento de la aplicación



Rellena e hidrata la piel



Ayuda a luchar contra las arrugas y la pérdida de volumen



Es perfecto para pieles sensibles así como las intolerantes al níquel



Modo de aplicación: poner mañana y noche sobre el rostro limpio. PVP 30ml: 49,60€



Hyaluronic Acid Intensifier de SKINCEUTICALS Sérum corrector con múltiples beneficios y eficacia probada que aumenta los niveles de ácido hialurónico de la piel. Esta exclusiva formulación contiene una alta concentración de ácido hialurónico puro, proxylane™ y extractos vegetales de raíz de regaliz y de arroz púrpura para mantener los niveles de ácido hialurónico de la piel, ayudando a mejorar su tersura, firmeza y suavidad, y aportando una hidratación duradera.



Nos gusta porque:



Aumenta los niveles de ácido hialurónico de la piel un 30 %.



Reduce la apariencia de los surcos nasolabiales, las líneas de marioneta y las patas de gallo.



Aporta hidratación duradera para mejorar visiblemente la apariencia de la piel.



La textura exclusiva en gel de este sérum crea un acabado suave en la piel.



Ideal para todo tipo de piel.



Puede usarse como tratamiento en casa después de la aplicación de rellenos dérmicos; consulte siempre con su farmacéutico para que le recomiende un tratamiento personalizado. PVP 30ml: 97,71€



Modo de aplicación: colocar de 4 a 6 gotas en la palma de la mano y distribuirlo en mejillas, frente, barbilla y cuello. Si se usa por la mañana, aplicar después de un sérum antioxidante con vitamina C; si se usa con retinol por la noche, aplicar después del retinol.



Hyaluronic Acid Ceramide Capsule Hydra-Plumping Serum de ELISABETH ARDEN

Este sérum combina el efecto seda y ligero con dos factores esenciales: el ácido hialurónico, que favorece la hidratación, y las ceramidas, que refuerzan la barrera cutánea, de forma que la piel se mantiene firme e hidratada durante más tiempo.



Potenciado por Double-Lock Hydration System™, mantiene la absorción para una piel más tersa, firme e hidratada. Y gracias a Zero H20 Technology el ácido hialurónico atraviesa la capa superficial de la piel más eficazmente, ya que la molécula es 500 veces más pequeña que la del ácido hialurónico tradicional, por lo que consigue una penetración 4 veces más profunda.

Nos gusta porque:



Hidrata la piel en profundidad y de forma duradera



Redensifica y proporciona una mayor elasticidad



Reafirma y redefine de forma visible el aspecto del contorno facial.



Alisa y suaviza el aspecto y la sensación de la piel



Ayuda a proteger frente a la pérdida de hidratación



Se trata de una cápsula biodegradable hecha de materiales de base 100% vegetal y mineral



Sin fragancias añadidas



Modo de aplicación: para abrir las cápsulas hay que girar la lengüeta dos veces y apretar sobre las yemas de los dedos. Posteriormente extender el sérum en la piel de rostro, cuello y escote sobre la piel perfectamente limpia. Se recomienda aplicar por la mañana y/o noche antes del tratamiento de hidratación habitual. PVP 60 cápsulas: 110€ PVP 30 cápsulas: 58€

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Ácido Hialurónico para el rostro Conoce los beneficios de sus sérum Nuevas ideas y tendencias de piercing para 2021 ​Como ya sabemos, el piercing ha dejado de verse como un adorno controvertido, para ser una forma de expresión dinámica y divertida San Valentín Ideas originales para sorprender Los españoles aumentan el gasto en decoración y productos para el hogar en 2020 La categoría ‘Hogar’ de Veepee aumentó un 30% las ventas durante el 2020 respecto al año anterior Cinco ventajas de instalar una vinoteca de Bodega43 en tu hogar Te explicamos a continuación algunas de las ventajas que tiene disponer de las vinotecas especializada de Bodega43 en tu propia casa