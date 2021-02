Alejandro Rejón y el éxito internacional de su primer libro ​En esta era de sorprenderte avances tecnológicos algunas personas mayores tienen un concepto negativo sobre los jóvenes que tienen menos de 30 años Carlos Javier Jarquín

miércoles, 10 de febrero de 2021, 10:40 h (CET) Pocos poetas logran a tener éxito internacional cuando publican su primer poemario, hoy en día gracias a la tecnología existen incontables de oportunidades para dar a conocer nuestro trabajo literario. Casi a todos los escritores emergente se les hace muy difícil que su obra literaria sea reconocida internacionalmente, sería formidable que nuestros líderes políticos de turno se dieran el privilegio de apoyar de manera especial al gremio artístico y literario, tienen distintas formas de hacerlo...



En esta era de sorprenderte avances tecnológicos algunas personas mayores tienen un concepto negativo sobre los jóvenes que tienen menos de 30 años. Hoy, cordialmente les presento a un poeta mexicano que a sus 23 años lo que ha logrado literariamente a nivel internacional es admirable, él es Wilberth Alejandro Rejón Huchin (nacido el 18 de mayo de 1997 en Mérida, Yucatán, México). Es escritor, poeta, gestor cultural, periodista, editor, promotor cultural y director del Festival Internacional de Poesía de Tecoh.



Éxito internacional de su primer libro

En el año 2019 publicó en Buenos Aires Argentina su primer poemario titulado; “Transcurso de un retrato cortado” editado por la prestigiosa Editorial Buenos Aires Poetry (2019) dirigida por Juan Arabia y Camila Evia. Alejandro nos explica sobre la temática central de este libro:



“La temática del libro gira sobre el rescate del neobarroco en una época en la que la poesía suele fijarse en formas o conceptos efímeros, pues considero que el neobarroco muestra lo sublime de la revelación del estar vivo, pues es a través de este lenguaje como creo yo, se puede llegar de la mejor forma a comprender la sobre saturación de intuición que sucede en las cosas que nos acontecen, de esta forma, ver con un ‘retrato’ que abarque más significado”.



Es increíble el éxito que este libro ha tenido actualmente se encuentra en prestigiosas librerías internacionales: Casa del libro de España, Librería Gandhi de México, librería Lemoine Editores, Colombia, Librería de la U de Colombia, librería Mercado Libros y Librería Pocho estas dos últimas de Uruguay. Que su libro se esté vendiendo en muchos países, es símbolo de inspiración, al respecto dice: “Nunca imaginé los alcances que mi trabajo ahora está teniendo, y es muy reconfortante para cualquier escritor saber que su trabajo está al alcance de la mano para las gentes de otros países, eso sin duda representa un logro importante en mi carrera, primeramente porque mi trabajo cruza fronteras, y segundo, porque hay un impacto real y trascendental del mismo, es por eso que me siento muy agradecido con los editores Juan Arabia y Camila Evia”.



Este destacado gestor cultural nos comparte un mensaje motivador especialmente dedicado a los escritores y poetas de su generación: “Que si les gusta escribir y hacer algún tipo de literatura, especialmente poesía, nunca quiten el dedo del renglón, que crean ante todo en que lo que hacen puede con el esfuerzo, el trabajo y el estudio necesario llegar lejos y manifestar la belleza y milagro de la propia vivencialidad que a diario nos acontece, y sobre todo que crean profundamente en esa primera intención de vislumbrar un futuro para las artes y estar apartados de los vicios y formas en las que el trabajo literario puede ser en vez de un arte un simple vehículo intrascendente para adquirir un disfraz del propio ego”.



Libros publicados: Transcurso de un retrato cortado, (editorial Buenos Aires Poetry (2019), El agua rota de los sueños, (editorial Primigenios de Miami, EE.UU., 2020) Relámpago de Sed, (Ediciones Andesgraund, Chile, 2020). Parte de su trabajo se encuentra en antologías como: Poetas allende de los mares (España, 2018) Poesía nómada (Argentina, 2016), entre otros. Pronto publicará su cuarto poemario titulado Fragmentos de sueño, en la prestigiosa editorial española Camelot, en donde en el 2018 publicó su primer libro la gran estrella de la música Madonna.



