martes, 9 de febrero de 2021, 11:05 h (CET) Tras lo sucedido el pasado mes en Wall Street, en el que comerciantes minoristas organizados en el foro Reddit centraron su objetivo en disparar el valor en bolsa de GameStop (tienda física de videojuegos más grande de EE. UU) mediante la compra masiva de acciones, propiciando pérdidas de hasta 14.000 millones en un día a grandes fondos de inversión que apostaban a la baja No han tardado mucho en salir imitadores de Reddit en España, que ahora abarrotan Telegram de grupos para comprar y vender acciones de forma coordinada. El caso Tubacex (empresa española de fabricación de tubos de acero) ha sido el primer objetivo de este grupo de imitadores denominados en Telegram como “WS Bets español”, que tras dispararse un 15% en bolsa este pasado lunes tiene captada la atención de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que de momento afirma no haber visto nada sospechoso en la cotización. A parte de Tubacex, entre los valores con movimientos sospechosos se encuentran la plata y varias criptomonedas.

Aunque la CNMV ya advirtió que un fenómeno como el caso GameStop en España sería constitutivo de manipulación del mercado con multas de hasta 30 millones de euros y prisión de hasta 6 años. Lo cierto es que los expertos hablan de vacío legal.

Esto solo conlleva a aumentar todavía más la incertidumbre por la volatilidad de las acciones en el Ibex 35 ante la posibilidad de réplicas mediante compras masivas de acciones simultáneamente orquestadas por el mencionado grupo de Telegram.

Por todo esto, las compañías que ofrecen alternativas a las inversiones tradicionales están cada vez más en auge. Este tipo de inversiones alternativas, como por ejemplo el Crowdlending, ofrecen ventajas muy atractivas para el inversor como saber que está invirtiendo directamente en economía real, siendo prácticamente imposible que se volatilice su rentabilidad y por lo tanto minimizando el riesgo sufrido. El valor de invertir en este tipo de operaciones alternativas reside intrínsecamente en el negocio en el que se decide invertir sin depender de difíciles interpretaciones que se puedan dar en el mercado.

Una empresa que ofrece un tipo de inversión alternativa es Emprestamo.com, que ofrece a los inversores la posibilidad de invertir en economía real a través del sistema de adelanto de facturas (Crowdfactoring), una variante del Crowdlending, donde el capital invertido va directamente a la empresa que el inversor decide financiar basándose en su propio criterio de selección, con procesos 100% transparentes en los que se conoce en todo momento donde se encuentra el capital invertido.

